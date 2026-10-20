Η Πνινάτ Γιανάι αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα μία από τις αξιοσημείωτες περιπτώσεις οικονομικής ανάκαμψης στην Ευρώπη.

Τις προοπτικές ενίσχυσης της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ συζήτησαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι (Pninat Yanai). Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι δυνατότητες προσέλκυσης ισραηλινών επενδύσεων στην ελληνική αγορά, η ανάπτυξη συνεργασιών στον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας, καθώς και η αξιοποίηση της ισραηλινής τεχνογνωσίας στον αγροτικό τομέα.

Σε ανάρτησή της μετά τη συνάντηση, η Πνινάτ Γιανάι αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα μία από τις αξιοσημείωτες περιπτώσεις οικονομικής ανάκαμψης στην Ευρώπη. «Από μια καταστροφική οικονομική κρίση σε μία από τις πιο αξιοσημείωτες ιστορίες επιτυχίας της Ευρώπης. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα ευκαιριών», σημείωσε. Σύμφωνα με την Ισραηλινή διπλωμάτη, η οικονομική πορεία της χώρας συνδέεται με την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τη δημοσιονομική πειθαρχία και τον σχεδιασμό για την επόμενη φάση ανάπτυξης. Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στην έμφαση που δίνεται στις επενδύσεις, στην τεχνολογία, στην καινοτομία και στις διεθνείς συνεργασίες, εκτιμώντας ότι το Ισραήλ μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εταίρο σε αυτή την κατεύθυνση.

Αναφερόμενη στη συνάντησή της με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, η πρέσβης του Ισραήλ εξέφρασε θετικές εντυπώσεις για τις προτεραιότητες που παρουσίασε ο Έλληνας υπουργός σχετικά με το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν πρακτικές δυνατότητες διασύνδεσης ισραηλινών επενδυτικών κεφαλαίων, επιχειρηματιών, τεχνολογικών εταιρειών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με την ελληνική αγορά. Οι σχετικές αναφορές επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και στη δημιουργία προϋποθέσεων για περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών οικονομικών σχέσεων. Από την ανάρτηση δεν προκύπτει ανακοίνωση συγκεκριμένης επενδυτικής συμφωνίας ή δέσμευσης, αλλά αποτυπώνεται το ενδιαφέρον για την ενίσχυση των επαφών μεταξύ των επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών φορέων των δύο χωρών.

Ένα ακόμη ζήτημα που συζητήθηκε ήταν η συνεργασία στον τομέα της αγροτικής παραγωγής και των νέων τεχνολογιών. Η Πνινάτ Γιανάι αναφέρθηκε στις δυνατότητες αξιοποίησης ισραηλινών τεχνολογικών εφαρμογών στη διαχείριση υδάτινων πόρων, στα συστήματα άρδευσης, στη γεωργία ακριβείας και στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον πρωτογενή τομέα. Στην ίδια κατεύθυνση, έκανε λόγο για προοπτικές συνεργασίας στον κλάδο της αγροτεχνολογίας (AgriTech), όπου ισραηλινές επιχειρήσεις και ερευνητικοί φορείς διαθέτουν σχετική τεχνογνωσία. Η συζήτηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας και Ισραήλ, με την πρέσβη να επισημαίνει ότι η συνεργασία των δύο χωρών βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και σε κοινά χαρακτηριστικά, όπως η επιχειρηματικότητα, η δημιουργικότητα και η ανθεκτικότητα.

Στο τέλος της ανάρτησής της, η Ισραηλινή πρέσβης απηύθυνε πρόσκληση προς την επιχειρηματική και χρηματοοικονομική κοινότητα του Ισραήλ να εξετάσει τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η Ελλάδα. Παράλληλα, αναφέρθηκε με θετικά λόγια στον Κυριάκο Πιερρακάκη, επισημαίνοντας τον επαγγελματισμό, την πνευματική περιέργεια και το όραμά του για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. «Η Ελλάδα αποτελεί ήδη μια ιστορία οικονομικής επιτυχίας. Τώρα έρχεται η ευκαιρία να συμμετάσχουμε στη συγγραφή του επόμενου κεφαλαίου της», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Πνινάτ Γιανάι πρόσθεσε ότι προτίθεται να εργαστεί ώστε το Ισραήλ να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην επόμενη φάση της ελληνικής οικονομικής ανάπτυξης, δίνοντας έμφαση στην περαιτέρω διεύρυνση των επενδυτικών και επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ των δύο χωρών.

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