Η Revolut διευκρινίζει ότι, παρά τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί, δεν τίθεται ζήτημα ασφάλειας των χρημάτων ή των προσωπικών δεδομένων των πελατών της.

Προβλήματα στη λειτουργία αρκετών υπηρεσιών της αντιμετωπίζει η Revolut, εξαιτίας τεχνικής βλάβης που συνδέεται με διακοπή λειτουργίας στο Google Cloud. Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι τα χρήματα και τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της παραμένουν απολύτως ασφαλή.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της εταιρείας, η δυσλειτουργία οφείλεται σε πρόσφατο τεχνικό πρόβλημα στις υποδομές του Google Cloud, το οποίο έχει επηρεάσει την ομαλή παροχή των υπηρεσιών της.

Η Revolut διευκρινίζει ότι, παρά τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί, δεν τίθεται ζήτημα ασφάλειας των χρημάτων ή των προσωπικών δεδομένων των πελατών της.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τα χρήματα και τα δεδομένα όλων των πελατών μας είναι ασφαλή», τονίζει χαρακτηριστικά η εταιρεία, επιχειρώντας να καθησυχάσει τους χρήστες της.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι αρμόδιες τεχνικές ομάδες εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας των υπηρεσιών από τη στιγμή που εντοπίστηκε το πρόβλημα, το πρωί της ίδιας ημέρας.

Στην ανακοίνωσή της, η Revolut αναφέρει:

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«Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε διακοπή λειτουργίας που επηρεάζει πολλαπλές υπηρεσίες μας, λόγω πρόσφατου προβλήματος στο Google Cloud. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τα χρήματα και τα δεδομένα όλων των πελατών μας είναι ασφαλή. Εργαζόμαστε για την αποκατάσταση του προβλήματος από τη στιγμή που εντοπίστηκε σήμερα το πρωί και ζητούμε συγγνώμη από όλους τους πελάτες που επηρεάστηκαν, καθώς και για την όποια ταλαιπωρία προκλήθηκε».

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης των υπηρεσιών, ούτε έχει γίνει γνωστό το συνολικό εύρος των χρηστών που επηρεάζονται από τη δυσλειτουργία.