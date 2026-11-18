Η Menarini Hellas & η Guidotti Hellas συνεχίζουν την εκστρατεία «Χρειάζεσαι Άμεση Πληροφόρηση», υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ), η Menarini Hellas και η Guidotti Hellas ανακοινώνουν τη συνέχιση της εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «Χρειάζεσαι Άμεση Πληροφόρηση», η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.

Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης του κοινού και των ασθενών σχετικά με τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και τις παροξύνσεις της, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και τη σημασία της συστηματικής αλληλεπίδρασης του ασθενούς με τον ιατρό του.

Η Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) τιμάται στις 18 Νοεμβρίου 2026, με διεθνές μήνυμα «Early Diagnosis and Management for a Better Life», θέτοντας στο επίκεντρο την αξία της έγκαιρης διάγνωσης και διαχείρισης της νόσου. Σύμφωνα με την Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease παρά το γεγονός ότι η ΧΑΠ είναι μια συχνή, αλλά αντιμετωπίσιμη νόσος, η υποδιάγνωση και η λανθασμένη διάγνωση εξακολουθούν να οδηγούν πολλούς ασθενείς σε καθυστερημένη αντιμετώπιση και επιπλοκές στην υγεία τους.

Μια νόσος που συχνά υποεκτιμάται

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια αποτελεί ένα χρόνιο αναπνευστικό πρόβλημα, το οποίο συχνά υποτιμάται ή συγχέεται με άλλες παθήσεις. Η ΧΑΠ συγκαταλέγεται στις τρεις κορυφαίες αιτίες θανάτου παγκοσμίως, επηρεάζει περισσότερους από 390 εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ εκτιμάται ότι στο 70% των περιπτώσεων τα συμπτώματα υποεκτιμώνται.

Μεταξύ των συχνότερων συμπτωμάτων περιλαμβάνονται ο χρόνιος βήχας, η δύσπνοια και το αίσθημα κόπωσης. Ο χρόνιος βήχας είναι συχνά ένα από τα πρώτα συμπτώματα, ενώ η δύσπνοια μπορεί να εκδηλώνεται με δυσκολία στην αναπνοή, αίσθημα βάρους στο στήθος ή αίσθημα ανεπαρκούς εισπνοής αέρα, ιδιαίτερα κατά τη σωματική δραστηριότητα.

Η έγκαιρη αναγνώριση αυτών των ενδείξεων και η αναζήτηση ιατρικής συμβουλής αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της επιβάρυνσης από τα συμπτώματα και στην πρόληψη μελλοντικών παροξύνσεων, με θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ασθενών.2

«Χρειάζεσαι Άμεση Πληροφόρηση»

Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα «Χρειάζεσαι Άμεση Πληροφόρηση», η Menarini Hellas και η Guidotti Hellas επιδιώκουν να προσφέρουν στο κοινό πρόσβαση σε έγκυρη και κατανοητή πληροφόρηση γύρω από τη νόσο.

Στην ιστοσελίδα της εκστρατείας, «Χρειάζεσαι Άμεση Πληροφόρηση», οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για τα συμπτώματα της ΧΑΠ, τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές και την καθημερινή ζωή με τη νόσο, να βρουν απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα, καθώς και να αξιοποιήσουν ειδική ενότητα εκτίμησης συμπτωμάτων.

Η συνέχιση της εκστρατείας εντάσσεται στην ευρύτερη δέσμευση της Menarini Hellas και της Guidotti Hellas για την υποστήριξη των ασθενών και των φροντιστών τους, μέσα από πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που αποσκοπούν στη μείωση του βάρους της νόσου και στη βελτίωση της καθημερινότητας των ασθενών.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα xreiazesaiamesipliroforisi.gr