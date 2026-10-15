Το λεωφορείο ανατράπηκε και συγκρούστηκε με το τρένο, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ.

Λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο στην είσοδο της σήραγγας της Μάγχης, στη γαλλική πλευρά, με συνέπεια να τραυματιστούν τουλάχιστον 19 άτομα.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των τραυματιών- ανάμεσά τους ο οδηγός του λεωφορείου- δεν κινδυνεύει η ζωή τους, ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές.

Το ατύχημα συνέβη όταν για άγνωστο λόγο το μικρό λεωφορείο ανατράπηκε στην είσοδο της σήραγγας της Μάγχης- σε ισόπεδη διάβαση- και στη συνέχεια μια εμπορική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με το όχημα, σύμφωνα με τη Le Figaro. Πληροφορίες του BFM TV αναφέρουν ότι αφού ανατράπηκε, το λεωφορείο έπεσε σε σταθμευμένο βαγόνι τρένου.

{https://x.com/InfosFrancaises/status/2110816302927409478}