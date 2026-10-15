Λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο στην είσοδο της σήραγγας της Μάγχης, στη γαλλική πλευρά, με συνέπεια να τραυματιστούν τουλάχιστον 19 άτομα.
Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των τραυματιών- ανάμεσά τους ο οδηγός του λεωφορείου- δεν κινδυνεύει η ζωή τους, ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές.
Το ατύχημα συνέβη όταν για άγνωστο λόγο το μικρό λεωφορείο ανατράπηκε στην είσοδο της σήραγγας της Μάγχης- σε ισόπεδη διάβαση- και στη συνέχεια μια εμπορική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με το όχημα, σύμφωνα με τη Le Figaro. Πληροφορίες του BFM TV αναφέρουν ότι αφού ανατράπηκε, το λεωφορείο έπεσε σε σταθμευμένο βαγόνι τρένου.
{https://x.com/InfosFrancaises/status/2110816302927409478}