Βέβαια κάθε φορά που ο Τραμπ λέει την ίδια ιστορία από το 2020, αλλάζει τις πέντε λέξεις που τον κάνουν «ιδιοφυΐα».

Για μία ακόμα φορά ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τον εαυτό του σε προεκλογική του ομιλία, αυτή τη φορά επειδή πέρασε ένα νέο γνωστικό τεστ.

Όπως αφηγήθηκε ο ίδιος - σε ψηφοφόρους του στο Bullhead της Αριζόνα, – ομάδα γιατρών του έβαλε ένα τεστ για να ελέγξουν την πνευματική του διαύγεια. Του είπαν 5 λέξεις «Καπέλο, μαλλιά, λογότυπο, άσπρο, μαύρο».

Κατά τον Τραμπ έπρεπε να επαναλάβει τις λέξεις, ιδανικά με τη σωστή σειρά. Και όχι μόνο το έκανε αλλά και όταν του ξαναζήτησαν μετά από μισή ώρα να τις επαναλάβει, εκείνος το έκανε με απόλυτη επιτυχία.

«Πέντε λέξεις, - ακόμα με κοροϊδεύουν για αυτό, κανείς δεν μπορούσε να το κάνει. Μου έδωσαν πέντε λέξεις. Μου είπαν "κύριε μπορείτε να τις επαναλάβετε, ιδανικά με την ίδια σειρά;" Αυτό που δεν σου λένε είναι ότι στο τέλος του τεστ, μισή ώρα αργότερα, θα ξαναζητούσαν να τις επαναλάβεις. Μετά από μισή ώρα, και μετά από 25-30 ερωτήσεις στο ενδιάμεσο μου λένε “κύριε, στα μισά περίπου του τεστ σας ζητήσαμε να πείτε πέντε λέξεις. Μπορείτε να μάς τις επαναλάβετε, ιδανικά στη σωστή σειρά; Θα πάρετε έξτρα πόντους αν τις πετύχετε όλες» είπε ο Τραμπ.

Ισχυρίστηκε ότι τις επανέλαβε στη σωστή σειρά κάνοντας τους γιατρούς να αναφωνήσουν με θαυμασμό «Γαμώτο, κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό» επέμεινε ο Τραμπ.

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«Λένε ότι μόνο λίγοι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν αυτό και σχεδόν κανένας στη σωστή σειρά. Αλλά εγώ μπορώ. Ξέρετε γιατί; Επειδή είμαι η απόλυτη ιδιοφυΐα».

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Στη συνέχεια ο Τραμπ είπε στους ψηφοφόρους του ότι οι γιατροί του ζήτησαν να κάνει κάποια βασικά μαθηματικά, που και αυτά τα έκανε σωστά. «Τα έκανα σωστά, κανείς δεν τα κάνει σωστά» επέμεινε και το κοινό χειροκροτούσε και τον επευφημούσε.

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Βέβαια, δεν είναι και τόσο περίεργο να τον χειροκροτήσουν οι ψηφοφόροι του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μία άλλη προεκλογική ομιλία του για τις ενδιάμεσες εκλογές. Στο Τενεσί, το Σάββατο, όταν εκείνος καυχήθηκε στους φανς του ότι «θα μπορούσε να πει τις πιο ανόητες κουβέντες, κι εκείνοι θα χειροκροτούσαν», το κοινό το έκανε.

Ωστόσο, κάθε φορά που λέει την ιστορία με τις πέντε λέξεις ο Τραμπ, τις αλλάζει. Σε συνέντευξή του το 2020 στο Fox News είχε πει ότι οι πέντε λέξεις ήταν «άτομο, γυναίκα, άνδρας, κάμερα και τηλεόραση».

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