Ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η εκτέλεση του Νιντάλ Μαλίκ Χασάν θα πραγματοποιηθεί κανονικά, όμως η κατακραυγή που προκάλεσε η πρόταση Χέγκσεθ ακυρώνει τα σχέδια για τηλεοπτική μετάδοση του γεγονότος.

Τη ματαίωση του σχεδίου για απευθείας μετάδοση της εκτέλεσης του Νιντάλ Μαλίκ Χασάν ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος θεωρούσε ότι η μετάδοση μπροούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι στην τρομοκρατία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα TruthSocial, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον πρώην ταγματάρχη «προδότη» και «κακό άνθρωπο», επισημαίνοντας ότι σκότωσε 13 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων μία έγκυο στρατιωτικό μαζί με το αγέννητο παιδί της, ενώ τραυμάτισε άλλους 32 ανθρώπους.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες του Χασάν με τον ριζοσπαστικό ισλαμιστή ιερωμένο με αμερικανική και υεμενίτικη καταγωγή, Ανουάρ αλ-Αουλάκι. Όπως υποστήριξε, το FBI είχε εντοπίσει τις επικοινωνίες, ωστόσο οι αρμόδιοι ερευνητές δεν τις είχαν αξιολογήσει ως απειλή. Ο ίδιος απέδωσε το περιστατικό σε σοβαρή αποτυχία των υπηρεσιών πληροφοριών της κυβέρνησης του Μπαράκ Ομπάμα.

«Πιστεύω ότι η μετάδοση της εκτέλεσης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρό αποτρεπτικό μήνυμα προς όλο τον κόσμο, δείχνοντας πώς αντιμετωπίζει η Αμερική τρομοκράτες και ανθρώπους σαν τον Χασάν», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι πολλοί πολίτες δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον θάνατο ενός ανθρώπου μέσω ζωντανής μετάδοσης ή οποιουδήποτε άλλου οπτικού μέσου.

«Θα πεθάνει κανονικά, όπως έχει προγραμματιστεί, διά τυφεκισμού, αλλά το γεγονός δεν θα μεταδοθεί ζωντανά», ξεκαθάρισε ο Τραμπ.

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Παράλληλα, σημείωσε ότι οι στενοί συγγενείς των θυμάτων θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την εκτέλεση με φυσική παρουσία, εφόσον το επιθυμούν, τονίζοντας ότι «αξίζουν να δουν τη δικαιοσύνη να αποδίδεται».

8 στους 10 Αμερικανούς είναι αντίθετοι στη ζωντανή μετάδοση

Η απόφαση του Τραμπ έρχεται μετά από κύμα έντονων αντιδράσεων που προκάλεσε η πρόταση του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος ζήτησε να μεταδοθεί τηλεοπτικά η εκτέλεση του Νιντάλ Μαλίκ Χασάν.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Washington Post, του ABC News και της Ipsos, 8 στος 10 Αμερικανούς αντιτίθονται στην πρόταση του Χέγκσεθ. Ειδικότερα, κατά της ζωντανής μετάδοσης τάχθηκε το 91% των Δημοκρατικών και το 82% των ανεξάρτητων ψηφοφόρων, ενώ μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 84%.

Η μόνη ομάδα στην οποία η πρόταση συγκέντρωσε πλειοψηφική υποστήριξη ήταν οι άνδρες υποστηρικτές του κινήματος MAGA, με το 57% να τάσσεται υπέρ της μετάδοσης. Αντίθετα, το 69% των γυναικών που υποστηρίζουν το ίδιο κίνημα δήλωσε αντίθετο.

Ακόμη και στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών εκφράστηκαν επιφυλάξεις. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, προειδοποίησε ότι μια τέτοια μετάδοση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο στρατολόγησης νέων τρομοκρατών. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι δεν θα παρακολουθούσε μια τέτοια δημόσια εκτέλεση, εάν αυτή πραγματοποιούνταν.

Η εκτέλεση έχει προγραμματιστεί για τις 3 Δεκεμβρίου

Ο Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, 56 ετών, έχει καταδικαστεί για την επίθεση της 5ης Νοεμβρίου 2009 στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ του Τέξας, κατά την οποία σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 32.

Η επίθεση, η οποία συνδέθηκε ιδεολογικά με την Αλ Κάιντα, συγκαταλέγεται στα πλέον πολύνεκρα περιστατικά βίας σε αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση.

Η εκτέλεσή του διά τυφεκισμού έχει προγραμματιστεί για τις 3 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τραμπ, η ημερομηνία παραμένει σε ισχύ, παρά την απόφαση να μην υπάρξει ζωντανή μετάδοση.

Η δημοσκόπηση των Washington Post, ABC News και Ipsos πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 13 Οκτωβρίου, σε δείγμα 2.545 ενηλίκων στις ΗΠΑ, με περιθώριο στατιστικού σφάλματος συν ή πλην δύο ποσοστιαίων μονάδων.