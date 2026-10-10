Οι επικρίσεις δεν περιορίζονται στη μέθοδο εκτέλεσης, αλλά επικεντρώνονται κυρίως στην απόφαση να μετατραπεί η διαδικασία σε ζωντανό διαδικτυακό γεγονός, προσβάσιμο σε ευρύ κοινό.

Έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς προκαλεί το σχέδιο του Πενταγώνου να μεταδώσει ζωντανά μέσω διαδικτύου την εκτέλεση του Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, του πρώην στρατιωτικού ψυχιάτρου που καταδικάστηκε για τη φονική επίθεση στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ του Τέξας το 2009. Η εκτέλεση έχει προγραμματιστεί για τις 3 Δεκεμβρίου 2026, με εκτελεστικό απόσπασμα, ενώ η πρόθεση δημόσιας μετάδοσής της έχει πυροδοτήσει αντιπαράθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα όρια της κρατικής εξουσίας και την ευθύνη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρει το Reuters, το σχέδιο που επιβεβαίωσε το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θρησκευτικούς ηγέτες και πολιτικούς και από τα δύο μεγάλα κόμματα των ΗΠΑ. Επικριτές προειδοποιούν ότι μια τέτοια μετάδοση κινδυνεύει να μετατρέψει την απονομή δικαιοσύνης σε δημόσιο θέαμα, ενώ παράλληλα τίθενται ερωτήματα για το εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσαν να τη φιλοξενήσουν οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες.

{https://x.com/Reuters/status/2108429751719248022}

Η εκτέλεση του Νιντάλ Μαλίκ Χασάν και το σχέδιο του Πενταγώνου

Ο Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, πρώην ταγματάρχης και στρατιωτικός ψυχίατρος του αμερικανικού στρατού, καταδικάστηκε σε θάνατο για την επίθεση που εξαπέλυσε στις 5 Νοεμβρίου 2009 στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ, στο Τέξας. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι, ενώ άλλοι 32 τραυματίστηκαν.

Στρατιωτικό δικαστήριο τον έκρινε ένοχο το 2013 για 13 ανθρωποκτονίες εκ προμελέτης και 32 απόπειρες ανθρωποκτονίας εκ προμελέτης. Ο Χασάν, ο οποίος τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά κατά τη σύλληψή του και έμεινε με σοβαρή κινητική αναπηρία, βρίσκεται αντιμέτωπος με την εκτέλεση της θανατικής ποινής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Πενταγώνου, η εκτέλεση έχει προγραμματιστεί για τις 3 Δεκεμβρίου, στη 1 το μεσημέρι, στις εγκαταστάσεις του Φορτ Χουντ, δηλαδή στον ίδιο στρατιωτικό χώρο όπου σημειώθηκε η επίθεση.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, υποστήριξε ότι το κοινό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την εκτέλεση, ώστε να γίνει αντιληπτό ότι τέτοιου είδους εγκλήματα έχουν σοβαρές συνέπειες.

Μιλώντας σε συντηρητικό μέσο ενημέρωσης, ο Χέγκσεθ επιβεβαίωσε την πρόθεση δημόσιας μετάδοσης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει εάν αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσω των επίσημων λογαριασμών του Πενταγώνου στα κοινωνικά δίκτυα ή μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Άμυνας.

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερη ιστορική διάσταση. Εφόσον πραγματοποιηθεί η εκτέλεση, θα πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση από τον αμερικανικό στρατό από το 1961 και την πρώτη στρατιωτική εκτέλεση διά τυφεκισμού από το 1945. Η ζωντανή μετάδοση μιας νόμιμης εκτέλεσης στις ΗΠΑ θα αποτελούσε επίσης πρωτοφανές γεγονός στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Η προειδοποίηση του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Εκπρόσωπός του προειδοποίησε ότι η μετάδοση μιας εκτέλεσης με αυτόν τον τρόπο θα ισοδυναμούσε με δημόσια εκτέλεση και θα δημιουργούσε σοβαρά ζητήματα σε σχέση με τη διεθνή απαγόρευση των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης.

Οι επικρίσεις δεν περιορίζονται στη μέθοδο εκτέλεσης, αλλά επικεντρώνονται κυρίως στην απόφαση να μετατραπεί η διαδικασία σε ζωντανό διαδικτυακό γεγονός, προσβάσιμο σε ευρύ κοινό.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον χαρακτήρισε την ιδέα βάρβαρη και ανάξια της αξιοπρέπειας της χώρας, καλώντας σε αντίδραση.

Αντίστοιχα, η Δημοκρατική βουλευτής Γιασαμίν Ανσάρι, η πρώτη Ιρανοαμερικανίδα που εξελέγη στο Κογκρέσο, επέκρινε έντονα το σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες εκτελέσεις παραπέμπουν σε αυταρχικά καθεστώτα και εκφράζοντας ανησυχίες για την πορεία των θεσμών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αντιδράσεις αναδεικνύουν μια ευρύτερη συζήτηση για τη διάκριση ανάμεσα στην επιβολή μιας νόμιμης ποινής και στη δημόσια προβολή της ως παραδείγματος προς αποφυγή.

Αντιδράσεις και από Ρεπουμπλικανούς

Η αντιπαράθεση έχει ξεπεράσει τα όρια της κομματικής διαμάχης, καθώς ακόμη και Ρεπουμπλικανοί πολιτικοί που υποστηρίζουν τη θανατική ποινή για τον Χασάν εκφράζουν αντίθεση στη ζωντανή μετάδοση.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Τίλις δήλωσε ότι ο καταδικασμένος πρέπει να αντιμετωπίσει την ποινή του, χαρακτηρίζοντας ωστόσο την προοπτική δημόσιας μετάδοσης εξαιρετικά αποκρουστική. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι οι δημόσιες εκτελέσεις δεν θα πρέπει να αποτελούν πρακτική στις ΗΠΑ.

{https://x.com/SenThomTillis/status/2108378850770014334}

Ανάλογες επιφυλάξεις εξέφρασε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Όστιν Σκοτ, μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ο ίδιος διαχώρισε την υποστήριξή του στη θανατική ποινή από την προβολή μιας εκτέλεσης ως δημόσιου θεάματος, επισημαίνοντας ότι η πρακτική αυτή θυμίζει μεθόδους που έχουν χρησιμοποιήσει εξτρεμιστικές οργανώσεις.

Ο γερουσιαστής Τζον Κέρτις προειδοποίησε επίσης ότι μια κοινωνία κινδυνεύει να υποβαθμίσει τις αξίες της όταν αρχίζει να αντιμετωπίζει τις εκτελέσεις ως μορφή ψυχαγωγίας.

Επιφυλάξεις εξέφρασε και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς. Σε δηλώσεις του την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, αμφισβήτησε το κατά πόσο η μετάδοση θα πραγματοποιηθεί τελικά και ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να την παρακολουθήσει, εφόσον γίνει.

{https://x.com/TheInsiderPaper/status/2108686703267598553}

Παράλληλα, τόνισε ότι η δημόσια συζήτηση για τη μέθοδο εκτέλεσης δεν θα πρέπει να οδηγήσει στη λήθη της επίθεσης του 2009 και των θυμάτων της.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εγκρίνει την εκτέλεση διά τυφεκισμού, σύμφωνα με το Πεντάγωνο. Ωστόσο, στις δηλώσεις του στις 9 Οκτωβρίου ανέφερε ότι δεν είχε ακόμη λάβει οριστική απόφαση για τη ζωντανή μετάδοση. Επομένως, παρά τις ανακοινώσεις του υπουργείου Άμυνας, η τελική έκβαση του σχεδίου μετάδοσης εξακολουθεί να αποτελεί ανοιχτό ζήτημα.

Τι προβλέπουν οι κανόνες Facebook, Instagram, YouTube, TikTok και X

Πέρα από την πολιτική και ηθική διάσταση, η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο ένα κρίσιμο πρακτικό ερώτημα: θα επιτρέψουν οι μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τη μετάδοση μιας εκτέλεσης, εάν το υλικό προέρχεται από επίσημο κυβερνητικό φορέα;

Οι πλατφόρμες διαθέτουν κανόνες που περιορίζουν ή απαγορεύουν το εξαιρετικά βίαιο και αποτρόπαιο περιεχόμενο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη περίπτωση δημιουργεί ένα σύνθετο ζήτημα, καθώς το υλικό δεν θα προέρχεται από ιδιώτη, αλλά ενδέχεται να μεταδοθεί με πρωτοβουλία της ίδιας της αμερικανικής κυβέρνησης.

Facebook και Instagram: Η Meta απαγορεύει τις ζωντανές μεταδόσεις εκτελέσεων. Παράλληλα, οι πολιτικές της προβλέπουν ότι ορισμένο περιεχόμενο που καταγράφει ή καταγγέλλει παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γεγονότα δημόσιου ενδιαφέροντος μπορεί να αξιολογείται διαφορετικά, ανάλογα με το πλαίσιο.

TikTok: Η πλατφόρμα απαγορεύει ιδιαίτερα σκληρό, αιματηρό ή ενοχλητικό περιεχόμενο, ειδικά όταν ενδέχεται να προκαλέσει ψυχολογική βλάβη. Για ορισμένο λιγότερο γραφικό υλικό δημόσιου ενδιαφέροντος προβλέπονται διαφορετικοί περιορισμοί, όπως η απαγόρευση προώθησής του στις προτάσεις προς τους χρήστες ή η πρόσβαση μόνο σε ενηλίκους.

YouTube: Οι κανόνες της Google απαγορεύουν βίαιο ή αποτρόπαιο περιεχόμενο όταν ο σκοπός του είναι να προκαλέσει σοκ ή αποστροφή. Οι πολιτικές της πλατφόρμας καλύπτουν επίσης επικίνδυνες πράξεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

X: Η πλατφόρμα απαγορεύει ιδιαίτερα σκληρό και βίαιο υλικό, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων σκηνών θανάτου και αδικαιολόγητης αιματοχυσίας. Προβλέπει επίσης περιορισμούς για την προβολή τέτοιου περιεχομένου σε ιδιαίτερα ορατά σημεία, μεταξύ των οποίων και οι ζωντανές μεταδόσεις.

Μέχρι τις σχετικές δημοσιογραφικές αναφορές, η Google, η Meta και το X δεν είχαν απαντήσει στα ερωτήματα του CBS News σχετικά με το εάν θα επέτρεπαν μια τέτοια μετάδοση από το Πεντάγωνο. Το TikTok παρέπεμψε το δίκτυο στους κανόνες του για το σοκαριστικό και αποτρόπαιο περιεχόμενο.

Συνεπώς, δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαιωμένη ενιαία απάντηση για το εάν κάποια από τις συγκεκριμένες πλατφόρμες θα φιλοξενήσει τη μετάδοση. Η τελική αντιμετώπιση θα εξαρτηθεί από τους εφαρμοστέους κανόνες και την αξιολόγηση του συγκεκριμένου περιεχομένου.

Το δίλημμα για τις ψηφιακές πλατφόρμες

Το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο σύνθετο όταν η μετάδοση προέρχεται από την κυβέρνηση και όχι από έναν ιδιώτη.

Ο Ντέιβιντ Γκριν, ανώτερος νομικός σύμβουλος του Electronic Frontier Foundation, δήλωσε στο CBS News ότι μια ιδιωτική εταιρεία που θα ανακοίνωνε την πρόθεσή της να μεταδώσει την εκτέλεση ενός ανθρώπου πιθανότατα θα αντιμετώπιζε απαγόρευση χρήσης των υπηρεσιών των πλατφορμών για αυτόν τον σκοπό.

Όταν, όμως, το αίτημα προέρχεται από το κράτος, προκύπτει ένα διαφορετικό ερώτημα: κατά πόσο η δημοσιοποίηση μιας κρατικής πράξης μπορεί να θεωρηθεί ζήτημα δημόσιου ενδιαφέροντος, ακόμη και όταν αφορά μια εξαιρετικά βίαιη διαδικασία.

Ο Γκριν επισήμανε ότι οι εταιρείες ενδέχεται να χρειαστεί να αποφασίσουν εκ των προτέρων εάν θα επιτρέψουν τη μετάδοση, αντί να βασιστούν αποκλειστικά στους αυτοματοποιημένους μηχανισμούς ελέγχου μετά τη δημοσίευση του υλικού.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η πρωτοβουλία θα μπορούσε να αποσκοπεί στην προβολή της κρατικής εξουσίας και να αποκτήσει χαρακτηριστικά πολιτικής επικοινωνίας. Πρόκειται για αξιολόγηση του ίδιου και όχι για επίσημα επιβεβαιωμένο κίνητρο της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το δίλημμα για τις πλατφόρμες είναι, επομένως, διπλό: από τη μία πλευρά βρίσκονται οι κανόνες προστασίας των χρηστών από ακραίο βίαιο περιεχόμενο και από την άλλη το ζήτημα της ενημέρωσης του κοινού για πράξεις που πραγματοποιούνται από το κράτος.

Οι δημόσιες εκτελέσεις και το ιστορικό προηγούμενο

Οι δημόσιες εκτελέσεις έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαλειφθεί από τις σύγχρονες δικαστικές πρακτικές πολλών χωρών. Στις ΗΠΑ, οι εκτελέσεις πραγματοποιούνται υπό περιορισμένη πρόσβαση, με εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης να παρίστανται σε ορισμένες περιπτώσεις ως μάρτυρες για λογαριασμό του κοινού.

Η τελευταία δημόσια εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες τοποθετείται το 1936, όταν ο Ρέινι Μπέθεα απαγχονίστηκε στο Κεντάκι, παρουσία μεγάλου πλήθους.

Σε διεθνές επίπεδο, η δημόσια εκτέλεση εξακολουθεί να καταγράφεται σε ορισμένες χώρες. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Διεθνής Αμνηστία, το 2025 καταγράφηκαν τουλάχιστον 17 γνωστές δημόσιες εκτελέσεις, έξι στο Αφγανιστάν και 11 στο Ιράν.

Εάν το σχέδιο του Πενταγώνου υλοποιηθεί όπως έχει ανακοινωθεί, θα αποτελέσει μια εξαιρετικά ασυνήθιστη εξέλιξη για τις ΗΠΑ, όπου η θανατική ποινή εξακολουθεί να εφαρμόζεται, αλλά η δημόσια προβολή μιας εκτέλεσης δεν αποτελεί καθιερωμένη πρακτική.

Η τελική απόφαση παραμένει κρίσιμη

Η υπόθεση του Νιντάλ Μαλίκ Χασάν έχει εξελιχθεί σε μια ευρύτερη αντιπαράθεση για τα όρια της δημόσιας ενημέρωσης, την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και τον ρόλο των ψηφιακών πλατφορμών στη μετάδοση βίαιου περιεχομένου.

Το Πεντάγωνο έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να μεταδώσει ζωντανά την εκτέλεση της 3ης Δεκεμβρίου, επικαλούμενο την ανάγκη να καταστούν σαφείς οι συνέπειες τέτοιων εγκλημάτων. Ωστόσο, οι αντιδράσεις από πολιτικούς και των δύο κομμάτων, διεθνείς οργανισμούς και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εντείνει την πίεση για επανεξέταση της απόφασης.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν οι πλατφόρμες θα επιτρέψουν μια τέτοια μετάδοση και με ποιους όρους. Οι επιφυλάξεις του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη για τη ζωντανή μετάδοση δείχνουν ότι το σχέδιο δεν πρέπει να θεωρείται οριστικά διευθετημένο.