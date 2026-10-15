Σχεδόν δύο χρόνια μετά την εκλογική του νίκη, περίπου 8 στους 10 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους αποδοκιμάζουν τους χειρισμούς Τραμπ, ενώ περίπου τα τρία τέταρτα αποδοκιμάζουν τη συνολική διαχείριση της οικονομίας.

Η συντριπτική πλειοψηφία των αμερικανών ψηφοφόρων πιστεύει ότι ο πρόεδρος Τραμπ αποτυγχάνει τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και ζητούν ριζικές αλλαγές στις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με νέα δημοσκοπηση του AP-NORC που εκπέμπει σοβαρά σήματα κινδύνου για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Η έρευνα του Κέντρου Ερευνών Δημοσίων Υποθέσεων Associated Press-NORC, η οποία διενεργήθηκε λιγότερο από τέσσερις εβδομάδες πριν από την κρίσιμη εκλογική διαδικασία, αποκαλύπτει ότι οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι που πρόσκεινται στους Δημοκρατικούς εμφανίζουν μεγαλύτερο ενθουσιασμό για τη συμμετοχή τους στην κάλπη σε σύγκριση με τους Ρεπουμπλικανούς. Παράλληλα, περισσότεροι ψηφοφόροι επιθυμούν τη νίκη των Δημοκρατικών για τον έλεγχο του Κογκρέσου, ενώ η στάση τους απέναντι στους Ρεπουμπλικανούς είναι εντονότερα αρνητική.

Αν και το προβάδισμα των Δημοκρατικών είναι οριακό σε ορισμένες κατηγορίες, τα ευρήματα συνθέτουν συνολικά ένα δύσκολο τοπίο για τους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι παλεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου υπό το βάρος ενός αμφιλεγόμενου πολέμου με το Ιράν και των αλματωδών αυξήσεων στις τιμές στο εσωτερικό της χώρας.

Στην κορυφή της ατζέντας των πολιτών το κόστος διαβίωσης

Περίπου 8 στους 10 ψηφοφόρους συνολικά δηλώνουν ότι η οικονομία και το κόστος διαβίωσης συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα ζητήματα για τις επερχόμενες εκλογές, ενώ περίπου τα δύο τρίτα θέτουν ως προτεραιότητα τη φροντίδα υγείας και τον πόλεμο στο Ιράν. Αντίθετα, θέματα στα οποία ο Τραμπ εμφανίζει παραδοσιακά μεγαλύτερη συσπείρωση - όπως η μετανάστευση ή η εγκληματικότητα - βρίσκονται χαμηλότερα στις προτεραιότητες των πολιτών.

«Ο κόσμος πάει προς τα πίσω. Μόλις που καταφέρνουμε να αντεπεξέλθουμε στα βασικά έξοδα», δήλωσε η Ντιάνα Γουόκερ, 65χρονη ψηφοφόρος των Δημοκρατικών από το Ντεκέιτουρ της Τζόρτζια. «Όλοι είναι απελπισμένοι. Δεν έχει σημασία αν είσαι Δημοκρατικός ή Ρεπουμπλικανός, όλοι περνάμε δύσκολα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Λιγότερο από έναν μήνα πριν από την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας των ενδιάμεσων εκλογών, η δημοσκόπηση δείχνει ότι οι Δημοκρατικοί ψηφοφόροι εμφανίζονται πιο κινητοποιημένοι.

Συνολικά, περίπου τα δύο τρίτα των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων θεωρούν «εξαιρετικά σημαντική» τη συμμετοχή τους στις εκλογές, ενώ περίπου 2 στους 10 τη θεωρούν «πολύ σημαντική». Ωστόσο, περίπου τα τρία τέταρτα των Δημοκρατικών ψηφοφόρων δηλώνουν ότι η συμμετοχή τους στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου είναι «εξαιρετικά σημαντική», έναντι περίπου 6 στους 10 Ρεπουμπλικανούς.

Ο Ράιαν Λόνγκμπρεϊκ, 52χρονος Δημοκρατικός από το Κολόμπους του Οχάιο που εργάζεται στο μάρκετινγκ, ανέφερε ότι ανυπομονεί να ψηφίσει, ενώ έχει ήδη φροντίσει ώστε η σύζυγός του και οι δύο κόρες τους που σπουδάζουν να πράξουν το ίδιο.

«Πιστεύω ότι η αλλαγή είναι προ των πυλών και υπάρχει ένας ενθουσιασμός στο κόμμα μας», δήλωσε, αναφερόμενος στη δυναμική των Δημοκρατικών στις εκλογές για τη θέση του κυβερνήτη και τη Γερουσία στο Οχάιο. Το κόμμα διοχετεύει επίσης πόρους σε πολιτείες με παραδοσιακή ρεπουμπλικανική υπεροχή, όπως η Αϊόβα και το Κάνσας, όπου το πολιτικό κλίμα έχει γίνει πλέον πιο ευνοϊκό για τους Δημοκρατικούς υποψηφίους.

Οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν τον έλεγχο του Κογκρέσου τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά περίπου οι μισοί εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι δηλώνουν πλέον ότι θα προτιμούσαν το Δημοκρατικό Κόμμα στο τιμόνι της Βουλής των Αντιπροσώπων ή της Γερουσίας. Ένα μικρότερο ποσοστό, γύρω στο 40%, επιθυμεί να διατηρήσουν τον έλεγχο οι Ρεπουμπλικανοί, ενώ το 15% παραμένει αναποφάσιστο.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων ζητά αλλαγή

Ένα στοιχείο είναι απολύτως σαφές παραμονές των ενδιάμεσων εκλογών του 2026: οι ψηφοφόροι ζητούν αλλαγή πορείας.

Περίπου οι μισοί ψηφοφόροι δηλώνουν ότι θέλουν «ουσιαστική αλλαγή», ενώ περίπου 3 στους 10 ζητούν «πλήρη και ολοκληρωτική ανατροπή» στον τρόπο με τον οποίο κυβερνάται η χώρα.

Οι Δημοκρατικοί και οι ανεξάρτητοι είναι πολύ πιο πιθανό να ταχθούν υπέρ μιας ριζικής αλλαγής κατεύθυνσης. Ωστόσο, ακόμη και οι Ρεπουμπλικανοί ψηφοφόροι αναζητούν κάτι διαφορετικό: λίγο λιγότεροι από τους μισούς (45%) επιθυμούν ουσιαστική αλλαγή, ενώ το 13% ζητά πλήρη ανατροπή.

Απογοήτευση για τη διαχείριση της οικονομία, απογοήτευση και για τον πόλεμο

Οι ψηφοφόροι εμφανίζονται έντονα απογοητευμένοι από τον Τραμπ και τη διαχείρισή του στα θέματα που θεωρούν σημαντικότερα.

Μόλις το ένα τρίτο περίπου των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων βλέπει «πολύ» ή «μάλλον» θετικά τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο, ενώ αντίστοιχο είναι και το ποσοστό που εγκρίνει τους χειρισμούς του στην προεδρία.

Η δυσαρέσκεια για το υψηλό κόστος διαβίωσης παραμένει έντονη - ένα ζήτημα που ο Τραμπ είχε δεσμευτεί να αντιμετωπίσει πριν από την εκλογή του για δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την εκλογική του νίκη, περίπου 8 στους 10 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους αποδοκιμάζουν τους χειρισμούς του στο κόστος διαβίωσης, εύρημα που ευθυγραμμίζεται με τη δημοσκόπηση του AP-NORC από τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, περίπου τα τρία τέταρτα αποδοκιμάζουν τη συνολική διαχείριση της οικονομίας.

Ακόμη και ανάμεσα στους Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους, μόλις το 44% εγκρίνει τις ενέργειες του Τραμπ για το κόστος διαβίωσης, ενώ το 54% εγκρίνει τη διαχείρισή του στην οικονομία. Η εικόνα αυτή έρχεται σε έντονη αντίθεση με άλλα ζητήματα, όπως η εγκληματικότητα, όπου τα ποσοστά αποδοχής μεταξύ των Ρεπουμπλικανών είναι πολύ υψηλότερα.

Τριγμοί καταγράφονται στη ρεπουμπλικανική βάση του Τραμπ και σε άλλα μέτωπα. Μόλις το 69% των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων στηρίζει την εξωτερική του πολιτική, την ώρα που ο πόλεμος στο Ιράν διανύει ήδη τον όγδοο μήνα του, παρά τις αρχικές του δεσμεύσεις ότι θα διαρκούσε μόλις τέσσερις με πέντε εβδομάδες.

Η Ντόνα Τζιν Γουέμπερ, 72χρονη Ρεπουμπλικανή από το Μανίστι του Μίσιγκαν, δηλώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους το φθινόπωρο, αλλά δεν είναι ικανοποιημένη από την κατάσταση της οικονομίας.

«Τα πάντα ακριβαίνουν», σημείωσε, επισημαίνοντας τις επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν, μεταξύ άλλων αποφάσεων του Τραμπ. «Δεν συμφωνώ απόλυτα ούτε με όλους αυτούς τους δασμούς. Κάνουν τη χώρα μας να φαίνεται "κακιά"».

Η οικονομία και το κόστος διαβίωσης αποτελούν άμεσες προτεραιότητες για τους ψηφοφόρους και των δύο παρατάξεων. Η έρευνα έδειξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών θεωρεί τα δύο αυτά θέματα μεταξύ των πλέον καθοριστικών για τις εκλογές.

Οι ψηφοφόροι μάλιστα δεν εμφανίζουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ούτε στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς: περίπου οι μισοί έχουν «μάλλον» ή «πολύ» αρνητική γνώμη για τον Βανς, ενώ μόλις το ένα τρίτο εκφράζεται θετικά γι' αυτόν.

Συγκρατημένος ο ενθουσιασμός για τους Δημοκρατικούς

Τα προβλήματα του Τραμπ δεν σημαίνουν αυτόματα ότι οι ψηφοφόροι ενθουσιάζονται με την κατεύθυνση του Δημοκρατικού Κόμματος.

Συνολικά, περίπου 4 στους 10 ψηφοφόρους βλέπουν «πολύ» ή «μάλλον» θετικά τους Δημοκρατικούς, ενώ οι μισοί εκφράζουν αρνητική γνώμη. Η εικόνα αυτή είναι παρόμοια με εκείνη για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αν και για τους Ρεπουμπλικανούς το ποσοστό των αρνητικών γνωμών αγγίζει το 60%.

Οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικανοί ψηφοφόροι εμφανίζουν παρόμοια συσπείρωση γύρω από την παράταξή τους, με περίπου 8 στους 10 να δηλώνουν θετική γνώμη για το δικό τους κόμμα.

Ωστόσο, η κρίσιμη δεξαμενή των ανεξάρτητων ψηφοφόρων τοποθετείται πολύ πιο αρνητικά απέναντι στους Ρεπουμπλικανούς παρά απέναντι στους Δημοκρατικούς. Περίπου τα δύο τρίτα των ανεξάρτητων βλέπουν αρνητικά το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους Δημοκρατικούς κυμαίνεται στο 40%.

Ο Μάικλ Ρούσο, 51χρονος ψηφοφόρος από το Τέξας που δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, περιέγραψε την κατάσταση της χώρας υπό ρεπουμπλικανική διοίκηση ως «εφιάλτη».

Επιθυμεί να διατηρήσουν οι Ρεπουμπλικανοί τον έλεγχο του Κογκρέσου; «Όχι, θέλω να πάνε στη φυλακή - αρκετοί από αυτούς», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, δεν δηλώνει ικανοποιημένος ούτε με το Δημοκρατικό Κόμμα. «Δεν είμαι βέβαιος ότι θα κάνουν κάτι διαφορετικό αν ανέβουν στην εξουσία», κατέληξε ο Ρούσο.

Πηγή: Associated Press