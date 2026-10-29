«Στα Εξάρχεια λοιπόν, οι πολυκατοικίες ανοίγεις την πόρτα σου και χτυπάει η πόρτα στη λαμαρίνα», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Να αποδοθεί η πλατεία Εξαρχείων στους κατοίκους, μέχρι να πλησιάσουν οι εργασίες του μετροπόντικα, πρότεινε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφερόμενος στις εργασίες της Γραμμής 4 του Μετρό.

«Στα Εξάρχεια λοιπόν, οι πολυκατοικίες ανοίγεις την πόρτα σου και χτυπάει η πόρτα στη λαμαρίνα. Δεν περνάει ούτε πυροσβεστικό ούτε ασθενοφόρο ούτε τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά τη δικαστική διαμάχη των κατοίκων, όπως είπε, οι λαμαρίνες πρόκειται να μετακινηθούν προς τα πίσω. Η σχετική δικαστική απόφαση προβλέπει την αποκατάσταση του λειτουργικού πλάτους της Θεμιστοκλέους, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση οχημάτων πρώτης ανάγκης.

«Πόσα χρόνια μπορεί να είναι η πλατεία κλειστή; Μπορεί να περιμένει κάποιος μέχρι το 2035; Δεν πρέπει να μας ενημερώσουν αν το έργο θα είναι έτοιμο το 2032, όπως είχαν πει το 2034 ή το 2035 και πιο πέρα;», διερωτήθηκε.

«Αφού θα αργήσει πολύ αυτή η πλατεία να σκαφτεί και να προετοιμαστεί, μήπως να την αποδώσουμε στον κόσμο και όταν θα πλησιάζει ο μετροπόντικας, τότε και να ξεκινήσουν τα έργα;», συνέχισε, τονίζοντας πως «δεν μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που για δέκα χρόνια να βλέπουν μια λαμαρίνα και να μην γίνονται έργα».

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