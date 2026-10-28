Ο δήμαρχος αναφέρθηκε και στην έκρηξη στη Λυσικράτους, που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, επισημαίνοντας ότι η πραγματογνωμοσύνη δεν έχει ολοκληρωθεί.

Σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των κτιρίων στην Κυψέλη, την εξέλιξη των έργων της Γραμμής 4 του Μετρό, την επαναλειτουργία των σχολείων της Γκράβας και την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού έθεσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σε τηλεοπτική συνέντευξή του στην εκπομπή «Επόμενη Κίνηση» του Action24.

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε αρχικά στις πληροφορίες για πλημμύρα στα υπόγεια κτιρίου του υπουργείου Εξωτερικών στη Βασιλίσσης Σοφίας, η οποία φέρεται να σημειώθηκε πριν από περίπου έναν μήνα, χωρίς να έχουν προηγηθεί βροχοπτώσεις.

Όπως εξήγησε, έχει αποστείλει επιστολή στην Ελληνικό Μετρό, ζητώντας να διερευνηθεί εάν το περιστατικό συνδέεται με τις εργασίες της Γραμμής 4.

«Μου είπαν ότι η Ελληνικό Μετρό διερευνά το θέμα και θα απαντήσει γραπτώς», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί σύνδεση της πλημμύρας με το έργο.

Κυψέλη: «Καθιζήσεις τέσσερις φορές μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες»

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε για την κατάσταση των πολυκατοικιών στην Κυψέλη, όπου πραγματοποιούνται έλεγχοι μετά τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί κοντά στις εργασίες του Μετρό.

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«Δεν είναι μόνο απλές ρηγματώσεις, υπάρχουν πολυκατοικίες στις οποίες οι καθιζήσεις είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερες από ό,τι προβλέπει η Ελληνικό Μετρό», υποστήριξε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένα κτίρια έχουν χαρακτηριστεί «κίτρινα» στους ελέγχους τρωτότητας, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις με σοβαρότερα προβλήματα στον φέροντα οργανισμό.

Ο Χάρης Δούκας εκτίμησε ότι ενδέχεται να απαιτηθούν απαλλοτριώσεις, ενώ τάχθηκε υπέρ της προσωρινής απομάκρυνσης κατοίκων από συγκεκριμένα σημεία κατά την επανεκκίνηση του μετροπόντικα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την ασφάλειά τους.

Γκράβα: Στόχος να ανοίξουν τα σχολεία τη Δευτέρα

Αναφερόμενος στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το οποίο παραμένει κλειστό μετά τις αναφορές για οσμή αερίου, ο δήμαρχος υποστήριξε ότι τρεις πραγματογνωμοσύνες δεν έχουν διαπιστώσει διαρροή.

Όπως είπε, έχει προγραμματιστεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη, με στόχο να εξεταστεί η δυνατότητα επαναλειτουργίας των σχολείων την επόμενη Δευτέρα, εφόσον συμφωνήσει και το υπουργείο Παιδείας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ενεργειακής αναβάθμισης ύψους οκτώ εκατομμυρίων ευρώ.

Βοτανικός: Το χρονοδιάγραμμα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού

Για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, ο Χάρης Δούκας δήλωσε ότι έχουν αρχίσει να φτάνουν από την Ιταλία τα τμήματα του στεγάστρου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η τοποθέτησή του θα απαιτήσει περίπου έξι μήνες, ενώ το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου παραμένει εντός του 2027.

Πλάκα: Κλειστή για δύο έως τρεις μήνες η Λυσικράτους

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε και στην έκρηξη στη Λυσικράτους, που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, επισημαίνοντας ότι η πραγματογνωμοσύνη δεν έχει ολοκληρωθεί.

Όπως ανακοίνωσε, ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός για δύο έως τρεις μήνες, προκειμένου να συνεχιστούν με ασφάλεια οι έρευνες στα υπόγεια των κτιρίων.

Τέλος, σε πολιτικό επίπεδο, επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συνεργαστεί κυβερνητικά με τη Νέα Δημοκρατία, επικαλούμενος τη σχετική ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου του κόμματος.

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