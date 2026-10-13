Ο δήμαρχος Νίκαιας – Ρέντη μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό».

Ένας μήνας έχει περάσει από όταν έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης σε ηλικία 54 ετών, βυθίζοντας στην θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο και τους θαυμαστές που ακολουθούσαν τον ίδιο, τη μουσική του και το έργο του.

Η έρευνα για τα αίτια του θανάτου του βρίσκεται μέχρι και σήμερα υπό πλήρη εξέλιξη, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 40ημερο μνημόσυνο στη μνήμη του.

Παράλληλα, το πρωί της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το πρωινό» έγινε γνωστό ότι στη Νίκαια εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί το όνομά του σε οδό.

Η κίνηση αυτή είναι ιδιαίτερα συμβολική, καθώς η Νίκαια είναι η παλιά γειτονιά του Γιώργου Μαζωνάκη, την οποία τιμούσε και μέσα από τα τραγούδια του.

Ο δήμαρχος Νίκαιας-Ρέντη, κ. Κωνσταντίνος Μαραγκάκης μιλώντας στο «Πρωινό» επιβεβαίωσε την είδηση, σημειώνοντας ότι είναι ένας τρόπος με τον οποίο επιλέγουν να τιμήσουν τη μνήμη του καλλιτέχνη.

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Μέχρι στιγμής, δεν έχει εγκριθεί στο αίτημα, ωστόσο η σκέψη αφορά τον δρόμο στον οποίο βρισκόταν το πατρικό σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη σε κεντρική οδό στη Νίκαια – Τι απαντά ο δήμαρχος Νίκαιας

Ο δήμαρχος Νίκαιας, κ. Μαραγκάκης απαντώντας στα ερωτήματα του δημοσιογράφου, εξήγησε: «Το συζητάμε αυτό, το πιο πιθανό εκεί που γεννήθηκε, στο δρόμο, στο σπίτι που γεννήθηκε, ναι. Μετά τα 40ο θα δούμε, γιατί πρέπει η επιτροπή να το προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να πάρουμε απόφαση και να το στείλουμε μετά προς έγκριση και μετά να το δρομολογήσουμε. Θέλει κάποιους μήνες. Η σκέψη μας είναι να τιμήσουμε με αυτόν τον τρόπο τον Μαζωνάκη».

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