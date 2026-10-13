Φίλοι και γνωστοί της οικογένειας ανησύχησαν και να επικοινώνησαν με τον γνωστό καλλιτέχνη

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε μια ψευδής ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την οποία η Ισιδώρα Σιδέρη, σύζυγος του Γιάννη Ζουγανέλη και μητέρα της Ελεωνόρας Ζουγανέλη, είχε φύγει από τη ζωή.

Η είδηση διαδόθηκε μέσα από ανάρτηση του ηθοποιού Γιώργου Γεωργίου, με αποτέλεσμα φίλοι και γνωστοί της οικογένειας να ανησυχήσουν και να επικοινωνήσουν με τον γνωστό καλλιτέχνη, προκειμένου να του εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους, πιστεύοντας πως είχε χάσει τη σύζυγό του.

«Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρω πώς να αντιδράσω. Εχθές παίζαμε στο θέατρο και μου ερχόντουσαν καταπέλτης διάφορα μηνύματα από όλη την Ελλάδα φίλων. Αισθάνθηκαν πάρα πολύ άσχημα για αυτή την είδηση ότι έφυγε η Ισιδώρα από τη ζωή. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Πώς μπορεί να συμβαίνει μέσα από μια ανάρτηση να πείθεται ο κόσμος και λογικά πείθεται ο κόσμος και δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ για την αγάπη που εισέπραξα ή πρέπει να στενοχωρηθώ για τους ανθρώπους που πόνεσαν και ήθελαν να μας συμπαρασταθούν. Ο κ. Γεωργίου δεν επικοινώνησε μαζί μου. Μου έκανε εντύπωση. Είναι ευτέλεια αυτό που συμβαίνει. Είναι ντροπή και δεν μπορεί να αντιδράσει ο άνθρωπος που το έχει υποστεί. Εγώ δηλαδή τα έχασα. Καταρχήν επειδή έβλεπα, λέω κάτι έγινε και πήρα πρώτα απ’ όλα την Ισιδώρα όταν έφυγα από το θέατρο να δω τι συμβαίνει. Όταν το σήκωσε ηρέμησα. Ναι, προφανώς, προφανώς θα κινηθώ νομικά για να προφυλάξω και τους ανθρώπους που θα βρεθούν σε τέτοια θέση» τόνισε ο Γιάννης Ζουγανέλης.

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