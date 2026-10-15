Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση.

Η Μπέτυ Βαλάση πέθανε σε ηλικία 89 ετών, με την είδηση να του θανάτου της να σκορπίζει θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η γνωστή ηθοποιός, άφησε το δικό της αποτύπωμα στον ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή μέσα από τη σειρά «Λωξάντρα».

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή το μεσημέρι της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου, με τον Σπύρο Μπιμπίλα, να προχωρά σε μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

{https://www.instagram.com/p/Degx7dtOr9K/?hl=el}

Λίγες ώρες αργότερα, ο Γιάννης Ζουγανέλης, θέλησε να μοιραστεί τα δικά του συναισθήματα για την απώλεια της ηθοποιού και κουμπάρας του, προχωρώντας σε μία διαφορετική δημοσίευση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανάρτηση του Γιάννη Ζουγανέλη

«Είμαι στο αυτοκίνητο, αλλά σε ακινησία. Η ακινησία που έχω δεν έχει σχέση με το ότι δεν οδηγώ, αλλά είναι η ακινησία της καρδιάς και της ψυχής μου. Θέλω να σας πληροφορήσω, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά: Έφυγε η Μπέτυ Βαλάση, η κουμπάρα μου. Με ενημέρωσε ο γιος της. Εύχομαι όλοι οι άνθρωποι και όλοι συνάδελφοι να ζήσουν και να έχουν την ευαισθησία, τη συμπαράσταση, την προοδευτικότητα, την πίστη που είχε στη ζωή. Εξαιρετική συνάδελφος, με τίμησε παίζοντας μαζί μου στο θέατρο, μαζί με εμάς εννοώ, με όλους όσους παίξαμε μαζί. Δονούμαι στη σκέψη ότι φεύγουν άνθρωποι που προσέφεραν στην Ελλάδα τόσα. Και το λέω με βαθιά ταπεινότητα και βαθιά υπόκλιση στον βίο της και σε ό,τι μας έχει αφήσει παρακαταθήκη. Νικόλα μου, να έχεις την ευχή της και Τίτο μου γλυκέ, το εγγονάκι της, και εσύ το ίδιο και παραπάνω, γιατί εσύ είσαι το μέλλον».

{https://www.instagram.com/p/Deg6SzuAVni/?hl=el}

Όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 11:30 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της ηθοποιού στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.