Το μήνυμα του τραγουδιστή.

Μία περιπέτεια με την υγεία του φαίνεται πως περνά ο Κωνσταντίνος Αργυρός, με τον δημοφιλή τραγουδιστή να αποκαλύπτει στου θαυμαστές του ότι ήρθε αντιμέτωπος με τροφική δηλητηρίαση.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, το μεσημέρι της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, προχώρησε σε μία διαφορετική ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, αποκαλύπτοντας στους διαδικτυακούς του φίλους το πρόβλημα υγεία που τον ταλαιπωρεί.

Ο ίδιος, εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι, φορώντας την κουκούλα του φούτερ του και στη συνοδευτική λεζάντα έγραψε στα αγγλικά: «Έχω πάθει τροφική δηλητηρίαση, και ήταν δύσκολη μέρα. Σας στέλνω όλη μου την αγάπη».

Βέβαια, ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

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Παράλληλα, την Κυριακή, ο δημοφιλής τραγουδιστής και η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα, γιόρτασαν τα δεύτερα γενέθλια του γιου τους, Βασίλη, με την γνωστή επιχειρηματία να προχωρά σε μία συγκινητική ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Our little rockstar turned 2!», έγραψε χαρακτηριστικά.

{https://www.instagram.com/p/DgDj8W2EWCk/?hl=el&img_index=1}