Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επέστρεψε στη σκηνή του Royal Albert Hall δύο χρόνια μετά την πρώτη του συναυλία στον ιστορικό χώρο.

Μια αγκαλιά και λίγες λέξεις ήταν αρκετές για να δείξει η Αλεξάνδρα Νίκα την περηφάνια της για τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Πιο συγκεκριμένα, μετά τη συναυλία του στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, το βράδυ της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου, η σύζυγός του μοιράστηκε στο Instagram ένα τρυφερό στιγμιότυπο από τα παρασκήνια.

Στη φωτογραφία που ανέβασε στα instastories της, ο Κωνσταντίνος Αργυρός την κρατά από τη μέση και οι δυο τους κοιτάζονται χαμογελώντας. Εκείνος φορά σκούρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο και κρατά ακόμη το μικρόφωνο στο χέρι, ενώ η Αλεξάνδρα Νίκα έχει επιλέξει ένα μαύρο φόρεμα.

«Proud of u», δηλαδή «Περήφανη για σένα», έγραψε πάνω στην εικόνα η Αλεξάνδρα Νίκα, συνοδεύοντας το μήνυμά της με ένα συγκινημένο emoji.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επέστρεψε στη σκηνή του Royal Albert Hall δύο χρόνια μετά την πρώτη του συναυλία στον ιστορικό χώρο. Το κοινό τον υποδέχθηκε θερμά, με τον ίδιο να ερμηνεύει γνωστές επιτυχίες του, αλλά και το νέο του τραγούδι «Ρεύμα».