Έφυγε στα 34 του χρόνια ο ηθοποιός.

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Αμερικανού ηθοποιού RJ Mitte, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Breaking Bad».

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών, με την είδηση να σκορπά συγκίνηση στους θαυμαστές του και στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, ο RJ Mitte εντοπίστηκε νεκρός τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στο Τέξας, ενώ, όπως επιβεβαίωσε τοπικός αξιωματούχος, ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοχειρία. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες της υπόθεσης.

«Με βαθύτατη θλίψη μοιραζόμαστε την τραγική απώλεια του αγαπημένου ηθοποιού, φιλανθρώπου και θερμού υπερασπιστή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία», ανέφερε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπός του.

Το συγκινητικό αντίο των συμπρωταγωνιστών του

Η είδηση του θανάτου του RJ Mitte προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στους συντελεστές του «Breaking Bad», με τους οποίους είχε αναπτύξει στενούς δεσμούς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

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Ο Bryan Cranston, ο οποίος υποδύθηκε τον τηλεοπτικό πατέρα του στη σειρά, αποχαιρέτησε τον νεαρό ηθοποιό με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, αναφερόμενος στη σχέση τους και στο πάθος του για την υποκριτική.

«Θα μου λείψεις, γιε μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

{https://www.instagram.com/p/DeasvPaxoaA/?utm_source=ig_web_button_share_sheet}

Ο ρόλος που τον έκανε γνωστό σε όλο τον κόσμο

Ο RJ Mitte έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο του Walter «Flynn» White Jr. στη βραβευμένη σειρά του AMC «Breaking Bad», όπου υποδύθηκε τον γιο του Walter White, τον οποίο ενσάρκωσε ο Bryan Cranston.

Η ερμηνεία του ξεχώρισε και για έναν ιδιαίτερο λόγο. O ίδιος έχει διαγνωστεί με εγκεφαλική παράλυση από την ηλικία των τριών ετών, όπως και ο χαρακτήρας που υποδύθηκε στη σειρά. Η προσωπική του εμπειρία συνέβαλε στην αυθεντικότητα της ερμηνείας του, ενώ η παρουσία του στην τηλεόραση έφερε μεγαλύτερη ορατότητα στα άτομα με αναπηρία.

Μετά την επιτυχία του «Breaking Bad», συμμετείχε σε διάφορες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι ταινίες «The Oak Room» και «The Recall», καθώς και η σειρά «The Guardians of Justice (Will Save You!)».

Η δράση του για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Πέρα από την υποκριτική, ο RJ Mitte είχε αναπτύξει σημαντική δράση για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Μέσα από τη δημόσια παρουσία του, επιδίωκε να συμβάλει στην καταπολέμηση των στερεοτύπων και στην ενίσχυση της εκπροσώπησής τους στη βιομηχανία του θεάματος.

Είχε διατελέσει πρεσβευτής των οργανισμών United Cerebral Palsy και Shriners Children’s, ενώ είχε αναλάβει και την προεδρία του ιδρύματος The Mitte Foundation, υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες που αφορούσαν την ισότιμη συμμετοχή και τις ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρία.

Οι τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του

Σύμφωνα με το TMZ, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ο RJ Mitte είχε εμφανιστεί στο «The Joe Vulpis Podcast», όπου μίλησε για την επίδραση που είχε το «Breaking Bad» στη ζωή και την καριέρα του, αλλά και για τις σχέσεις που διατηρούσε με τους συμπρωταγωνιστές του.

Νωρίτερα μέσα στον Οκτώβριο, είχε επίσης εμφανιστεί χαμογελαστός σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με τον πρώην συμπρωταγωνιστή του, Luis Moncada.

Στην προσωπική του ζωή, ο ηθοποιός διατηρούσε μακροχρόνια σχέση με την Kennedy Suarez, με την οποία είχε αρραβωνιαστεί, κάνοντάς της πρόταση γάμου το 2025.