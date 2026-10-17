Συνεχίζουν τις έρευνες τους οι Αρχές.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν τα δυο φιαλίδια με το αντίδοτο που βρέθηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου που έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Τα συγκεκριμένα, δυο φιαλίδια όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ φαίνεται πως περιείχαν το αντίδοτο στη μιδαζολάμη τα οποία πιθανόν θα μπορούσαν να σώσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή πριν καταλήξει.

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Να θυμήσουμε, ότι ολοκληρώθηκαν οι τοξικολογικές εξετάσεις που αφορούν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον τεχνικό σύμβουλο της οικογένειάς του Γιώργο Φιτσιάλο να αναφέρει ότι στα αποτελέσματα ανιχνεύθηκαν οκτώ διαφορετικές ουσίες. Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από την πλευρά του τεχνικού συμβούλου, πρόκειται για τις ουσίες ολανζαπίνη, αριπιπραζόλη, προποφόλη, μιδαζολάμη, φλουμαζενίλη λιδοκαΐνη, κοκαΐνη και βενζοϋλεκγονίνη.

Ποιες είναι οι ουσίες που ανιχνεύτηκαν

Ολανζαπίνη: Πρόκειται για άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.

Αριπιπραζόλη: Είναι επίσης άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο και χορηγείται, μεταξύ άλλων, για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Προποφόλη: Πρόκειται για ενδοφλέβιο αναισθητικό φάρμακο ταχείας δράσης και σύντομης διάρκειας. Χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση της γενικής αναισθησίας, καθώς και για την καταστολή ασθενών κατά τη διάρκεια ιατρικών επεμβάσεων.

Μιδαζολάμη: Ανήκει στην κατηγορία των βενζοδιαζεπινών και χρησιμοποιείται για την πρόκληση καταστολής, στο πλαίσιο αναισθησίας, αλλά και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αντιμετώπισης επιληπτικών κρίσεων.

Φλουμαζενίλη: Είναι φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αναστροφή της κατασταλτικής δράσης των βενζοδιαζεπινών, όπως η μιδαζολάμη, σε συγκεκριμένες ιατρικές συνθήκες.

Λιδοκαΐνη: Πρόκειται για τοπικό αναισθητικό, το οποίο χρησιμοποιείται για την προσωρινή αναστολή της αίσθησης του πόνου σε συγκεκριμένη περιοχή του σώματος.

Κοκαΐνη: Ισχυρή διεγερτική ουσία του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Βενζοϋλεκγονίνη: Κύριος μεταβολίτης της κοκαΐνης. Η ανίχνευσή της αποτελεί σημαντικό τοξικολογικό δείκτη προηγούμενης έκθεσης στην κοκαΐνη.

Το «κοκτέιλ» ουσιών που ανιχνεύτηκαν στο αίμα του τραγουδιστή

«Τρεις οι ουσίες μείζονος σημασίας που ανιχνεύθηκαν στον οργανισμό του Μαζωνάκη. Προποφόλη, μιδαζολάμη και φλουμαζενίλη» και συνεχίζοντας ο κ. Φιτσιάλος σχολίασε ότι «Μιδαζολάμη και προποφόλη μαζί σημαίνει δεκαπλάσια δράση».

Σύμφωνα με τον ειδικό η προποφόλη είναι φάρμακο που χρησιμοποιείται για την πρόκληση καταστολής ή αναισθησίας, ενώ η μιδαζολάμη ανήκει στις βενζοδιαζεπίνες και χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για καταστολή. Ο συνδυασμός τους μπορεί να ενισχύσει την κατασταλτική δράση και να αυξήσει τον κίνδυνο σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών, ιδίως στην αναπνοή. Η φλουμαζενίλη είναι το αντίδοτο της δράσης των βενζοδιαζεπινών, όπως η μιδαζολάμη.

Δεν εντοπίστηκε αδρεναλίνη

Εκτός από την μιδαζολάμη, την προποφόλη και το αντίδοτο της πρώτης εντοπίστηκαν στον οργανισμό του ολανζαπίνη και αριπιπραζόλη, ουσίες που δρουν στο νευρικό σύστημα και συμπεριλαμβάνονταν στην φαρμακευτική του αγωγή. Ο γενετιστής και τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του τραγουδιστή αποκάλυψε επιπλέον πως δεν βρέθηκε αδρεναλίνη, την οποία οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί ισχυρίζονται πως του χορήγησαν. Όπως εξήγησε ο κ. Φιτσιάλος, είναι πιθανό είτε να του χορηγήθηκε αδρεναλίνη μετά τον θάνατό του είτε η δόση αδρεναλίνης να ήταν πολύ μικρή.