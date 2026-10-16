Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη Νίκαια θα πραγματοποιηθεί το Μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, βυθίζοντας σε θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο και το πανελλήνιο.

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η κηδεία του σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης στη Νίκαια, εκεί όπου ο γνωστός ερμηνευτής γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Πλήθος κόσμου, θαυμαστές και συνάδελφοι του Γιώργου Μαζωνάκη έδωσαν το «παρών» τιμώντας τη μνήμη του καλλιτέχνη.

Μερικές ώρες μετά την απώλεια του ερμηνευτή, ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια του θανάτου του, με τις εξελίξεις να φέρνουν νέα δεδομένα στη δημοσιότητα.

Λίγες εβδομάδες μετά την κηδεία του, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που αγάπησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από την τέχνη του, αναμένεται να τιμήσουν τη μνήμη του στο μνημόσυνο για τον εκλιπόντα καλλιτέχνη.

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Στη Νίκαια το Μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη

Το Μνημόσυνο για τη συμπλήρωση των 40 ημέρων από την απώλεια του ερμηνευτή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, στις 9:30 το πρωί, ενώ εκείνη την ημέρα δεν θα τελεστεί άλλο μνημόσυνο στην εκκλησία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το πρωινό», το μνημόσυνο θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας, ενώ αναμένεται να δώσει το παρών και ο Μητροπολίτης Νικαίας, Αλέξιος.

Με την ολοκλήρωση του μνημόσυνου, οι παραβρισκόμενοι θα ακολουθήσουν την πορεία προς το Νεκροταφείο, όπου θα τελεστεί το τρισάγιο στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι την Κυριακή θα υπάρξουν αντίστοιχα μέτρα ασφαλείας, ενώ στο εσωτερικό της εκκλησίας θα βρίσκεται η οικογένεια του καλλιτέχνη, συγγενείς, συνεργάτες και καλλιτέχνες.

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