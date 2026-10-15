Νέα έρευνα στο ιατρείο της Καρνεάδου με εντολή ανακριτή και παρουσία εισαγγελέα για την πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Νέα αστυνομική έρευνα και αυτοψία βρίσκεται σε εξέλιξη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με το MEGA λίγο μετά τις 15:30 έφτασε ειδικό κλιμάκιο της Ασφάλειας στην οδό Καρνεάδου 11, εδώ όπου στεγάζεται το γραφείο των δύο κατηγορούμενων γιατρών που κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού. Παρόντες στην νέα αυτοψία πέραν των δικηγόρων των δύο προφυλακισμένων γιατρών, οι αστυνομικοί και η εισαγγελέας. Οι αστυνομικοί ανέφεραν μόνο ότι βρέθηκαν στο ιατρείο κατόπιν νέας οδηγίας αυτοψίας στους χώρους του ιατρείου.

Στο μικροσκόπιο οι ουσίες και τα πιθανά ευρήματα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το ειδικό κλιμάκιο της Ασφάλειας θα εστιάσει στην αναζήτηση πειστηρίων που σχετίζονται με τις αναισθητικές ουσίες οι οποίες φέρεται να χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή. Η σημερινή αυτοψία αποτελεί νέα ενέργεια των Αρχών, οι οποίες επιχειρούν να συγκεντρώσουν στοιχεία για τις συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να χορηγήθηκαν οι ουσίες.

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