«Το "νέο" που δήθεν εκπροσωπείτε, είναι πιο παλιό και από το παλιό», δηλώνει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ.

Σε υψηλούς τόνους απαντά το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιχειρεί μετατοπίσει την πολιτική του στόχευση από τη Νέα Δημοκρατία προς το ΠΑΣΟΚ. Όπως σημειώνει, η επιμονή του πρώην πρωθυπουργού να στρέφεται κατά της δημοκρατικής παράταξης αποκαλύπτειτις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το νέο πολιτικό εγχείρημά του.

Το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει το κόμμα του κ. Τσίπρα «ΙΧ κόμμα» και υποστηρίζει ότι η προσπάθεια ταύτισης του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Άδωνι Γεωργιάδη αποτελεί πολιτική πρόκληση. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει προαναγγείλει την προσφυγή στη Δικαιοσύνη για τις συκοφαντικές, όπως τις χαρακτηρίζει, δηλώσεις του υπουργού Υγείας, αντιπαραβάλλοντας τη στάση αυτή με την απουσία απάντησης του κ. Τσίπρα στους ισχυρισμούς του κ. Γεωργιάδη για την περίοδο της πρωθυπουργίας του γύρω από τους ποινικούς κώδικες.

Στην ανακοίνωση γίνεται εκτενής αναφορά και στη στάση του ΠΑΣΟΚ κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι η παράταξη ανέλαβε το πολιτικό κόστος για να αποτρέψει τη χρεοκοπία της χώρας, την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας, όπως αναφέρει, καλλιεργούσε προσδοκίες για διαγραφή χρεών και κατάργηση των μνημονίων. Με αυτό το επιχείρημα, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να αναδείξει τη διαφορά ανάμεσα στην ανάληψη ευθύνης για τη χώρα και στην πολιτική που, κατά την άποψή του, θέτει ως προτεραιότητα τη διατήρηση της εξουσίας.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά στους πολιτικούς συσχετισμούς με τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ καλεί τον κ. Τσίπρα να αναζητήσει στον ίδιο του τον εαυτό τους πολιτικούς συνομιλητές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι υιοθετεί νεοφιλελεύθερες θέσεις. Την ίδια στιγμή, απορρίπτει τις αιτιάσεις περί πολιτικής συνεννόησης με τη Νέα Δημοκρατία και επιχειρεί να παρουσιάσει τη δημοκρατική παράταξη ως αυτόνομη πολιτική δύναμη, με διακριτή ιστορική διαδρομή και κοινωνικές αναφορές.

«Ηρεμήστε, κύριε Τσίπρα», είναι το χαρακτηριστικό μήνυμα της ανακοίνωσης, με το ΠΑΣΟΚ να υποστηρίζει ότι η πολιτική του πορεία δεν καθορίζεται από οικονομικά συμφέροντα, αλλά από τη βούληση των πολιτών της δημοκρατικής παράταξης. Στο ίδιο πλαίσιο, τονίζει ότι τα προοδευτικά κόμματα γεννιούνται μέσα από την κοινωνία και όχι μέσα από κλειστούς μηχανισμούς και σχέσεις διαπλοκής.

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Η Χαριλάου Τρικούπη κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό ότι επενδύει στην τοξικότητα και επιχειρεί να εμφανιστεί ως φορέας πολιτικής ανανέωσης, ενώ, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, αναπαράγει παλιές πρακτικές. Διαμηνύει, παράλληλα, ότι δεν πρόκειται να αποπροσανατολιστεί από τον πολιτικό της στόχο, υπογραμμίζοντας πως η χώρα χρειάζεται προοπτική και όχι επιστροφή σε επιλογές του παρελθόντος.

«ΥΓ. Δεδομένου ότι θέλετε να συγκρίνουμε διαδρομές, πώς αξιολογείτε τη δική σας πορεία που διαλύσατε το κόμμα που σας ανέδειξε και πετάξατε σαν βαρίδια τους πολιτικούς σας συντρόφους;», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.