«Συμμεριζόμαστε τον πολιτικό πανικό του κόμματος ΕΛΑΣ» αλλά Το ΠΑΣΟΚ θα φέρει την πολιτική αλλαγή σε πείσμα των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα και των συμφερόντων που τους στηρίζουν» σχολιάζει η Χαριλάου Τρικούπη.

Νέα σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της ΕΛΑΣ.

«Δυστυχώς για εσάς κύριε Τσίπρα, η ιστορία δεν ξαναγράφεται» σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ και επιρρίπτει στην ΕΛΑΣ «πολιτικό πανικό». Επισημαίνει πως «στο πλαίσιο του προσωπικού του rebranding, ο κ. Τσίπρας προφανώς ποντάρει στη συλλογική αμνησία» και σημειώνει στην ανακοίνωσή του πως η δημοκρατική παράταξη δεν είναι σημαία ευκαιρίας. «Η υποτιθέμενη «πρώτη φορά Αριστερά» κατ' επιλογήν του κ. Τσίπρα ήταν «δύο φορές αγκαλιά» με τον ακροδεξιό Πάνο Καμμένο. Τόσο... αριστερά ήταν» σχολιάζει χαρακτηριστικά.

«Συμμεριζόμαστε τον πολιτικό πανικό του κόμματος ΕΛΑΣ» προσθέτει το ΠΑΣΟΚ και συμπληρώνει πως «Ο κ. Τσίπρας σήμερα έπεισε και τον πιο καλοπροαίρετο απέναντι του ότι κάνει μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.

»Ο πολιτικός που άνοιξε την πόρτα στα funds και συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, στη μη επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, ο χειροκροτητής του νόμου Πιερρακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο πολιτικός συνεργάτης της Ακροδεξιάς του Π. Καμμένου και πολιτικός «χρυσός χορηγός» του κ. Μητσοτάκη έχει πια αποκαλυφθεί».

Στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ καταλήγει πως «δεν θα τον ακολουθήσουμε στον κατήφορο και την τοξικότητα. Ο δημοκρατικός και προοδευτικός κόσμος της χώρας πλέον ξέρει. Το ΠΑΣΟΚ θα φέρει την πολιτική αλλαγή σε πείσμα των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα και των συμφερόντων που τους στηρίζουν».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αιχμές Τσίπρα στο ΠΑΣΟΚ

Νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι δεν πρόκειται να απαντήσει με προσωπικούς χαρακτηρισμούς στις επιθέσεις της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, ούτε να επιτρέψει τη μετατροπή της πολιτικής αντιπαράθεσης σε «εμφύλιο στον προοδευτικό χώρο». Υποστήριξε ότι μια συζήτηση που εξαντλείται στις συγκρούσεις της αντιπολίτευσης εξυπηρετεί την κυβέρνηση, απομακρύνοντας την προσοχή από την ακρίβεια, την ενέργεια, τη στέγη και το εισόδημα. «Δε θα κάνω λοιπόν τη χάρη στον κ. Μητσοτάκη, αντί να ασχοληθώ μαζί του, να ασχολούμαι με τις διαρκείς επιθέσεις του κ. Ανδρουλάκη», τόνισε στη συνέχεια.

Ωστόσο, η άρνηση της προσωπικής αντιπαράθεσης συνοδεύτηκε από σαφείς πολιτικές αιχμές. Ο Αλέξης Τσίπρας αντιπαρέβαλε τη συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ με τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου του, σχετικά με την ανάδειξη του αρχηγού του πρώτου κόμματος στην πρωθυπουργία.

«Χθες πάλι δήλωσε πως πρωθυπουργός θα γίνει ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Πως συνάδουν όλα αυτά μαζί, ας μου εξηγήσει κάποιος. Ιδίως όταν στις μετρήσεις όλες η ΝΔ του κου Μητσοτάκη, παραμένει στην πρώτη θέση», διερωτήθηκε ο κ.Τσίπρας, συμπληρώνοντας πως «Υπάρχει άραγε έστω ένας πολίτης, που να αποκλείει εντελώς την πιθανότητα συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ;», ήταν το -ρητορικό- ερώτημα που έθεσε, ακολούθως.

«Πίσω από την επιλογή λοιπόν της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ να κάνει την ΕΛΑΣ και εμένα προσωπικά τον βασικό αντίπαλο εχθρό του, δε κρύβεται μόνο μια υπαρξιακή πολιτική αγωνία. Κρύβεται και κάτι άλλο:

Κάποιοι τρέμουν την ιδέα πως μπορεί αύριο να συγκροτηθεί μια προοδευτική εναλλακτική κυβέρνηση στον τόπο, με την ΕΛΑΣ ως βασικό της κορμό. Και να πούμε και μια αλήθεια ακόμη: Μερικοί στην αντιπολίτευση προτιμούν χίλιες φορές τον Μητσοτάκη, και τη Δεξιά από μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό την ΕΛΑΣ».

«Εμείς γεννηθήκαμε για να είμαστε ο αντίπαλος και ο εναλλακτικός πόλος απέναντι στη ΝΔ στο πολιτικό μας σύστημα. Εμείς δεν έχουμε συνεργαστεί κυβερνητικά με τη Νέα Δημοκρατία. Και η πολιτική μας διαδρομή απέναντι στη Δεξιά είναι απολύτως καθαρή», δήλωσε ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ.