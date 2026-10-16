«Ποιος πρέπει να πληρώσει τον λογαριασμό της ενεργειακής κρίσης;». Η νέα ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Νέα σφοδρή επίθεση της ΕΛΑΣ αυτή την φορά για την ενεργειακή κρίση, τα διυλιστήρια και τον τρόπο που κυβέρνηση χειρίζεται το θέμα των καυσίμων.

Η ΕΛΑΣ σημειώνει μεταξύ άλλων ότι μόλις σε 6 μήνες τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων έχουν φτάσει το 1,3 δισ. ευρώ και σημειώνει: «Η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει γιατί δεν ζητά από εκείνους που αποκομίζουν έκτακτα κέρδη να αναλάβουν το μερίδιο που τους αναλογεί».

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Η κοινωνία δεν μπορεί να πληρώνει δύο φορές την ενεργειακή κρίση. Μία στην αντλία και μία από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Κι όμως, αυτή είναι η λογική της κυβερνητικής πολιτικής. Αντί να αντλήσει πρόσθετα έσοδα από τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων, η κυβέρνηση χρηματοδοτεί τις επιδοτήσεις με δημόσιους πόρους που θα μπορούσαν να καλύψουν άλλες επείγουσες κοινωνικές ανάγκες.

Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο πολιτικό ερώτημα. Ποιος πρέπει να πληρώσει τον λογαριασμό της ενεργειακής κρίσης; Οι πολίτες ή εκείνοι που καταγράφουν έκτακτα κέρδη;

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1,3 δισ. ευρώ υπερκέρδη σε μόλις έξι μήνες

Τα υπολογιζόμενα συνολικά κέρδη των δύο μεγάλων ομίλων διύλισης, HELLENiQ ENERGY και Motor Oil, ανέρχονται σε 1,998 δισ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Από αυτά, 1,278 δισ. ευρώ υπολογίζονται ως υπερκέρδη, με βάση τη σύγκριση με το ιστορικό επίπεδο κερδοφορίας.

Μια έκτακτη εισφορά θα μπορούσε να αποφέρει, ανάλογα με τον συντελεστή, από 500 εκατ. έως 1 δισ. ευρώ σε πρόσθετα δημόσια έσοδα.

Πόρους για ουσιαστική στήριξη των καταναλωτών, σήμερα και για ολόκληρο τον χειμώνα, χωρίς να εξαντλείται ο ήδη περιορισμένος δημοσιονομικός χώρος για άλλες κοινωνικές προτεραιότητες.

Γιατί έχει σημασία από πού θα βρεθούν τα χρήματα;

Γιατί όταν η κυβέρνηση χρηματοδοτεί τις επιδοτήσεις αποκλειστικά από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, περιορίζει τις δυνατότητες αντιμετώπισης άλλων επειγουσών κοινωνικών αναγκών.

Και έτσι δημιουργεί τον κίνδυνο να βρεθεί η κοινωνία μπροστά σε απαράδεκτα διλήμματα:

- Ασφαλή σχολεία ή ζεστά σπίτια; Να επισκευάσουμε τα σχολικά κτίρια, για να μην πέφτουν σοβάδες στα κεφάλια των μαθητών, ή να επιδοτήσουμε το πετρέλαιο θέρμανσης;

- Αποζημιώσεις πλημμυροπαθών ή φθηνότερη θέρμανση; Να στηρίξουμε τις οικογένειες που έχασαν σπίτια και περιουσίες από τις φυσικές καταστροφές ή τα νοικοκυριά που αδυνατούν να πληρώσουν τη θέρμανσή τους;

- Να σώσουμε τους κτηνοτρόφους ή να ζεστάνουμε τα σπίτια μας; Να αποζημιώσουμε τους ανθρώπους που έχασαν τα κοπάδια και το εισόδημά τους από την ευλογιά ή να επιδοτήσουμε το πετρέλαιο θέρμανσης;

Η κοινωνία δεν πρέπει να επιλέγει ανάμεσα σε ασφαλή σχολεία, αποζημιώσεις πληγέντων, επιβίωση των κτηνοτρόφων και ζεστά σπίτια. Τα χρειάζεται όλα.

Έξι ευρωπαϊκές χώρες ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών. Η Ελλάδα απουσιάζει.

Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Αυστρία και Πολωνία ζητούν κοινό ευρωπαϊκό μηχανισμό φορολόγησης των έκτακτων κερδών των πετρελαϊκών εταιρειών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τη σχετική πρόταση.

Η Ελλάδα απουσιάζει, παρότι μπορεί να θεσπίσει έκτακτη εισφορά χωρίς να περιμένει ευρωπαϊκή απόφαση.

Η κοινωνία δεν μπορεί να πληρώνει δύο φορές την κρίση. Η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει γιατί δεν ζητά από εκείνους που αποκομίζουν έκτακτα κέρδη να αναλάβουν το μερίδιο που τους αναλογεί.