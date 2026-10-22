Με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε χθες μεταξύ του κ. Λαζαρίδη και της κας Γιαννακοπούλου αλλά και τη δημόσια αντιπαράθεση που ακολούθησε, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, έθεσε το ζήτημα του πολιτικού διαλόγου και του σεβασμού στην προσωπικότητα του συνομιλητή:

«Κατά τη γνώμη μου, χθες γίναμε μάρτυρες μίας χυδαίας επίθεσης, ενός αδιανόητου περιστατικού. Είναι άλλο η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο η προσωπική επίθεση που στοχοποιείται ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Υπάρχουν φορές που ενδεχομένως να υψωθούν οι τόνοι αλλά πάντοτε πρέπει να υπάρχει σεβασμός στην προσωπικότητα του συνομιλητή. Για τον, δε, κ. Λαζαρίδη αυτή είναι μία πάγια τακτική. Δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό.Αυτό που όλοι οφείλουμε να διασφαλίσουμε είναι η διατήρηση ενός επιπέδου στην πολιτική».

Στη συνέχεια, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση των συνταξιούχων, μετά και τις χθεσινές ανακοινώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας:

«Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε εκ νέου τις προτάσεις για τους συνταξιούχους και έβαλε το πλαίσιο για την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ– που για εμάς δεν είναι λαϊκισμός, όπως λένε οι κ. κ. Μητσοτάκης και Τσίπρας. Εμείς το έχουμε κοστολογήσει και έχουμε παρουσιάσει και το χρονοδιάγραμμα αυτού. Αναφορικά με την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, εμείς δεσμευτήκαμε για μείωση 20% την πρώτη χρονιά, δεσμευτήκαμε για ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων, αναμόρφωση των αναπηρικών συντάξεων ώστε να μπορούν τα άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67% να έχουν πλήρη εθνική σύνταξη και όχι μειωμένη. Και χθες δεσμευτήκαμε και για άρση των ανισοτήτων στις συντάξεις χηρείας που οι πριν το 2016 συνταξιούχοι έχουν ακόμα την περικοπή και έχουν αναμορφωθεί δύο ταχύτητες».

«Το 2019 η κυβέρνηση μιλούσε για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ σε 22% και 11%, ήταν λαϊκιστές άραγε τα στελέχη τότε;», διερωτήθηκε καταληκτικά.