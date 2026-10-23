«Η κυβέρνηση αρνείται να κάνει το πολύ απλό, και αυτό είναι να κάνει σύγκλιση των πολιτικών αρχηγών για να μιλήσει για αυτά τα εξωτερικά θέματα», τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος.

Βολές στην κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί την εξωτερική πολιτική της χώρας εξαπέλυσε ο Παύλος Γερουλάνος, τονίζοντας πως είναι επικίνδυνη. Επίσης, μίλησε για τα εσωκομματικά του κόμματος, τη διεύρυνση ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τη ΝΔ.

«Δεν είναι δήλωση σοβαρού ΥΠΕΞ το ‘τι να κάνουμε τώρα’»

Αναλυτικά για το τουρκολιβυκό μνημόνιο ο κ. Γερουλάνος ανέφερε πως «βλέπουμε μια μοιρολατρική αντιμετώπιση των εξωτερικών θεμάτων από τη ΝΔ, μια φινλανδοποίηση της Ελλάδας. Αυτή η νοοτροπία την οποία διέπει την εξωτερική πολιτική αυτή τη στιγμή, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Δεν είναι δήλωση σοβαρού υπουργού Εξωτερικών το ‘’Τι να κάνουμε τώρα; Δεν μπορούσαμε και να αποτρέψουμε αυτά τα πράγματα που συνέβησαν’’. Αυτό είναι δήλωση ενός ανθρώπου που έχει παραδώσει τα όπλα πριν δώσει τη μάχη».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Γερουλάνος: «Η Ελλάδα πάντα είχε κύρος στην περιοχή και είχε κύρος γιατί είχε καλές σχέσεις με όλους τους γείτονες και κρατούσε αυτές τις σχέσεις ζωντανές ακόμα και κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Είναι πολύς καιρός τώρα που λέω ότι η Ελλάδα θα έπρεπε πάντα να είναι με το διεθνές δίκαιο, αλλά δεν θα έπρεπε ποτέ να κόβει τους διαύλους επικοινωνίας με χώρες τις οποίες αύριο μπορεί να επηρεάσει για να φέρει την ειρήνη στην περιοχή. Είχα πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε τις σχέσεις μας με τη Συρία. Είδαμε μια κυβέρνηση η οποία παρακολούθησε την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία. Μιλούσαμε πάντα για να κρατήσουμε σχέσεις με τη Λιβύη».

«Δεν έπρεπε να σταματήσουμε τις επαφές με τη Ρωσία»

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε επίσης πως η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να διακόψει τους δεσμούς με τη Ρωσία. «Βεβαίως είμαστε υπέρ του διεθνούς δικαίου, βεβαίως θα σταθούμε δίπλα στην Ουκρανία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να έχουμε επαφές με τη Ρωσία, με την αντιπολίτευση στη Ρωσία, με άλλες δυνάμεις που αύριο μπορεί να έχουν την κυβέρνηση. Διότι στο τέλος θα τα βρουν οι Αμερικάνοι με τους Ρώσους, θα τα βρουν οι Ευρωπαίοι με τους Ρώσους και εμείς;» και υπογράμμισε πως η Ελλάδα πρέπει να διαθέτει πολυεπίπεδη διπλωματία.

Συνεχίζοντας τα πυρά στην κυβέρνηση, ο κ. Γερουλάνος είπε πως: «Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση αρνείται να κάνει το πολύ απλό, και αυτό είναι να κάνει σύγκλιση των πολιτικών αρχηγών για να μιλήσει για αυτά τα εξωτερικά θέματα. Επίσης, πολύ καιρό έχουμε επισημάνει ότι για τέτοια θέματα που είναι δύσκολα, θα έπρεπε ο πρωθυπουργός να έχει ζητήσει τη βοήθεια πρώην πρωθυπουργών, πρώην υπουργών Εξωτερικών, οι οποίοι έχουν τεράστια πείρα στην αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων. Το πήρε πάνω του ο κ. Γεραπετρίτης και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε τώρα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ο κόσμος στην κάλπη θα προτιμήσει το ΠΑΣΟΚ»

Για τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ και τις δημοσκοπήσεις ο κ. Γερουλάνος ανέφερε πως «εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι αλλάζει εντελώς το σκηνικό από αυτό που είχαμε πριν από το καλοκαίρι. Πριν από το καλοκαίρι είχαμε δύο περιόδους. Η μία ήταν αυτή που ο κόσμος είχε μια ανοχή προς τον κ. Μητσοτάκη. Αυτό τέλειωσε κάποια στιγμή πριν από το προηγούμενο καλοκαίρι και τότε άρχισε μια παραφιλολογία ότι πρωθυπουργός μπορεί να είναι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, μπορεί να είναι η κυρία Καρυστιανού, ο κ. Τσίπρας κτλ. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι μύθοι, οι οποίοι είχαν κατακλύσει την πολιτική ζωή του τόπου, έχουν καταρριφθεί. Και τώρα ο κόσμος ψάχνει να δει ποιος είναι σοβαρός, ποιος έχει πρόγραμμα, ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα αύριο. Και εκεί, ανελλιπώς το ΠΑΣΟΚ ακούγεται πολύ περισσότερο απ' ό,τι ακουγόταν πριν, και εμείς θεωρούμε ότι αυτή η τακτική που έχουμε κρατήσει είναι αυτή που στο τέλος θα οδηγήσει τον κόσμο στην κάλπη να προτιμήσει το ΠΑΣΟΚ… Αυτή η παραφιλολογία ότι κάποιος άλλος μπορεί να έρθει να σώσει την κατάσταση έχει πλέον εκλείψει και ο κόσμος γυρνάει πίσω και ακούει το ΠΑΣΟΚ».

«Ο Τσίπρας αυτοπροσκλήθηκε στην πολιτική»

Για τον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε πως «οι πρώην πρωθυπουργοί όταν μπαίνουν στο παιχνίδι δεν μπαίνουν για να καλέσουν τον κόσμο. Τους καλεί ο κόσμος. Και στην προκειμένη περίπτωση υπήρχε μια προσμονή μήπως ο κ. Τσίπρας μπορούσε να είναι μια λύση στο πρόβλημα. Αποδεικνύεται ότι είναι ένα τεράστιο μέρος του προβλήματος. Δεν τον κάλεσε κανένας, αυτοπροσκλήθηκε… Ο κόσμος θέλει μια πολιτική αλλαγή. Εμείς έχουμε κρατήσει μια θεσμική και μια σοβαρή στάση και πιστεύουμε ότι αυτό θα κεφαλαιοποιηθεί στις εκλογές».

«Όχι» σε συνεργασία με τη ΝΔ

Για το σενάριο το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με κάποιο άλλο κόμμα μετά τις εκλογές, ο βουλευτής απάντησε: «Η ευθύνη συγκρότησης της κυβέρνησης είναι πάντα στο πρώτο κόμμα. Εμείς αυτό που έχουμε πει πολλές φορές πως όχι δεν θα συνεργαστούμε με τον κ. Μητσοτάκη» και επισήμανε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης με τη φράση του ότι πρωθυπουργός θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος δεν έστρωσε το χαλί στον κ. Μητσοτάκη.

Ακολούθως για τη διερεύνηση του κόμματος ο κ. Γερουλάνος σχολίασε πως «μέχρι τώρα η διεύρυνση είχε καλά στοιχεία. Είχε και κάποια προβλήματα, αλλά επιμένω ότι όσο τη διεύρυνση την κάνουμε πάνω στις αρχές και τις αξίες μας και ο κόσμος ο οποίος έρχεται αποδέχεται τις αρχές και τις αξίες μας, τότε το βλέπω σαν θετική εξέλιξη. Ότι θα έχουμε κάποιες φωνές που λένε άλλα πράγματα από ό,τι λέει το κόμμα, κατά καιρούς, αυτό πάντα το είχαμε στο ΠΑΣΟΚ».

Ερωτηθείς για το εάν το ΠΑΣΟΚ έχει πήχη, όπως έχει θέσει αντίστοιχα η ΝΔ το 25%, αφού σχολίασε πως «ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να φύγει» σημείωσε πως «το λέω πάντα να περιμένετε να μιλήσει ο ελληνικός λαός».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmc2nm1i0oop?integrationId=40599y14juihe6ly}