Η έκθεση του ΕΟΔΥ για τη γρίπη και τον κορονοϊό.

Η γρίπη ξεπέρασε πλέον το επιδημικό «κατώφλι» και την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκε ένας θάνατος και τρία σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία στη ΜΕΘ, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται οι εισαγωγές λόγω κορονοϊού.

Το χρονικό διάστημα 5-11 Οκτωβρίου η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα σημείωσε άνοδο ξεπερνώντας το 10%, το επιδημικό «κατώφλι» που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα, σύμφωνα με τη νέα εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις.

Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκε ένας θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη και τρία σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Εξάλλου, έγιναν 27 νέες εισαγωγές λόγω γρίπης, από 22 μία εβδομάδα νωρίτερα.

Σε ό,τι αφορά στον κορονοϊό, η θετικότητα στην επικράτεια κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, αλλά παρουσίασε ξανά ανοδική τάση, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με μία εβδομάδα νωρίτερα. Παράλληλα, ανοδική τάση συνεχίζουν να παρουσιάζουν και οι νέες εισαγωγές λόγω κορονοϊού, που την τελευταία εβδομάδα έφτασαν τις 91, από 80. Σημειώνεται πως καταγράφεται αύξηση για τέταρτη διαδοχική εβδομάδα σε ό,τι αφορά στη θετικότητα και για τρίτη στις εισαγωγές.

Γρίπη- κορονοϊός: Τα επιδημιολογικά δεδομένα

Η σύνοψη των επιδημιολογικών δεδομένων του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις την περίοδο 5-11 Οκτωβρίου.

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Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κινείται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας ανοδική τάση. Την εβδομάδα 41/2026 παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές κινείται σταθερά σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις. Την εβδομάδα 41/2026 παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

- Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια κινείται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας ανοδική τάση. Κατά την εβδομάδα 41/2026 σημειώθηκε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

- Οι νέες εισαγωγές παρουσιάζουν ανοδική τάση. Την εβδομάδα 41/2026 καταγράφηκαν 91 νέες εισαγωγές COVID-19 (αριθμός εισαγωγών κατά την προηγούμενη εβδομάδα: Ν=80).

- Από την αρχή του καλοκαιριού του προηγούμενου έτους καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 41/2026 δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση, ούτε νέος θάνατος. Από την εβδομάδα 01/2025 μέχρι την εβδομάδα 41/2026 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 94.

- Κατά την εβδομάδα 41/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Ιός της γρίπης

- Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), σημείωσε άνοδο, ξεπερνώντας το 10% (επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης). Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) η θετικότητα κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα.

- Οι νέες εισαγωγές κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες μεταβολές. Την εβδομάδα 41/2026 καταγράφηκαν 27 νέες εισαγωγές γρίπης, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=22).

- Την εβδομάδα 41/2026 καταγράφηκαν τρία νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ κι ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

- Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2026 έως και την 41/2026 έχουν καταγραφεί τέσσερα κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και ένας θάνατος με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σημειώνεται ότι από την εβδομάδα 01/2025 έως την εβδομάδα 41/2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 171.

- Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2026 έως και την εβδομάδα 41/2026, μεταξύ 149 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν εννιά θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, όλα τύπουΑ.

- Από τα 8 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, εφτά (87,5%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και ένα (12,5%) στον υπότυπο Α(Η3).

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η θετικότητα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στο δίκτυο επιτήρησης SARI κυμαίνεται σταθερά σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Την εβδομάδα 41/2026 δεν ανευρέθηκαν θετικά για RSV δείγματα από τις δειγματοληψίες της κοινότητας, ούτε από τις δειγματοληψίες του δικτύου επιτήρησης SARI. Ο ΕΟΔΥ κάνει σύσταση για εμβολιασμό των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών και ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Διαβάστε ΕΔΩ όλη την έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις