Εάν ένα παιδί εμφανίζει τρία επίμονα συμπτώματα, έχει επισκεφθεί τον γιατρό τρεις φορές ή παρουσιάζει ανεξήγητα συμπτώματα για τρεις εβδομάδες, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο παραπομπής του για περαιτέρω έλεγχο.

Αν και είναι σπάνιος, στο Ηνωμένο Βασίλειο ο καρκίνος αποτελεί την κυριότερη αιτία θανάτου από ασθένεια σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Ωστόσο, λιγότερο από το ένα τρίτο των γονέων δηλώνουν ότι αισθάνονται σίγουροι πως μπορούν να αναγνωρίσουν τα συμπτώματα.

Σύμφωνα με την Cancer Research UK, περίπου 1.900 παιδιά ηλικίας 0 έως 14 ετών διαγιγνώσκονται με καρκίνο κάθε χρόνο.

Η 13χρονη Αμέλια Κάρολ, η οποία βρίσκεται πλέον σε ύφεση, διαγνώστηκε πέρυσι με οξεία μυελογενή λευχαιμία (AML).

Η μητέρα της, Τζέμα, θυμάται ότι τα αρχικά συμπτώματα ήταν εύκολο να παραβλεφθούν.

Η κόπωση, όπως λέει, και η δύσπνοια μετά από ήπια σωματική άσκηση αποδόθηκαν στην κακή φυσική κατάσταση και στη συνηθισμένη κούραση μετά το σχολείο.

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Μόνο όταν η Αμέλια άρχισε να εμφανίζει μελανιές η μητέρα της κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Μέσα σε 10 ημέρες, η Αμέλια διαγνώστηκε με λευχαιμία.

Ποια συμπτώματα πρέπει να προσέχετε

Ο καθηγητής Μπομπ Φίλιπς, παιδοογκολόγος, τονίζει ότι οι γονείς πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή όταν εμφανίζονται ταυτόχρονα πολλά συμπτώματα που επιμένουν ή επιδεινώνονται.

Συνιστά την επικοινωνία με γιατρό όταν παρατηρούνται:

Έντονη κόπωση

Ασυνήθιστα ωχρή όψη

Μελανιές χωρίς προφανή αιτία

Εξογκώματα ή διογκώσεις που μεγαλώνουν, δεν υποχωρούν ή επιμένουν με την πάροδο του χρόνου

Ο καρκίνος στα παιδιά εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι στους ενήλικες, καθώς ο οργανισμός τους βρίσκετε ακόμη σε ανάπτυξη.

Ειδικοί, όπως ο καθηγητής Μπομπ Φίλιπς, καλούν το κοινό να στηρίξει μια εθνική εκστρατεία με στόχο την ευαισθητοποίηση και την επιτάχυνση της διάγνωσης.

Ο κανόνας «των τριών»

Η εκστρατεία περιλαμβάνει τον κανόνα «των τριών» για τους επαγγελματίες υγείας: Εάν ένα παιδί εμφανίζει τρία επίμονα συμπτώματα, έχει επισκεφθεί τον γιατρό τρεις φορές ή παρουσιάζει ανεξήγητα συμπτώματα για τρεις εβδομάδες, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο παραπομπής του για περαιτέρω έλεγχο.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι τα ποσοστά επιβίωσης έχουν αυξηθεί σημαντικά από τη δεκαετία του 1970. Οκτώ στα δέκα παιδιά επιβιώνουν για τουλάχιστον πέντε έως δέκα χρόνια ή και περισσότερο μετά τη διάγνωση.

Για την Αμέλια, η περιπέτεια με τον καρκίνο ξεκίνησε με μια κόκκινη μελανιά που εμφανίστηκε ξαφνικά, όπως λέει η μητέρα της, Τζέμα.

Τρεις ημέρες αργότερα, είχαν εμφανιστεί μελανιές και στις δύο κνήμες της.

«Είχαμε πάει στον οφθαλμίατρο για έναν προγραμματισμένο έλεγχο και παρατήρησαν ότι είχαν σπάσει κάποια μικρά αιμοφόρα αγγεία, χωρίς όμως να γνωρίζουν τον λόγο», προσθέτει.

Μέσα σε 10 ημέρες, οι γιατροί είχαν επιβεβαιώσει τον τύπο της λευχαιμίας από τον οποίο έπασχε η Αμέλια και την εισήγαγαν στο νοσοκομείο για να ξεκινήσει θεραπεία.

«Την ημέρα που μας επιβεβαίωσαν τη διάγνωση, την έβαλα να καθίσει και με ρώτησε: "Έχω καρκίνο;". Της απάντησα ναι. Με ρώτησε αν θα πεθάνει».

«Της είπα όχι, κάνουν ό,τι μπορούν και η θεραπεία θα νικήσει τον καρκίνο».

Εγκαιρη διάγνωση

Η Αμέλια βρίσκεται σήμερα σε ύφεση και υποβάλλεται σε τακτικές εξετάσεις μυελού των οστών και αίματος κάθε τρεις μήνες. Έχει επίσης επιστρέψει στο σχολείο.

Ο Φίλιπς αναφέρει ότι τα ποσοστά επιβίωσης των παιδιών με καρκίνο στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεπερνούν το 80%, ωστόσο, η έγκαιρη διάγνωση θα μπορούσε να μειώσει την ανάγκη για πιο εντατικές θεραπείες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου τα μισά παιδιά που διαγιγνώσκονται με καρκίνο στο Ηνωμένο Βασίλειο λαμβάνουν τη διάγνωσή τους μέσα σε δύο εβδομάδες.

«Είναι σχετικά γρήγορο, αλλά θέλουμε και τα υπόλοιπα παιδιά να μην περιμένουν 16, 18, 20 ή 25 εβδομάδες από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων μέχρι να λάβουν τη διάγνωση».

Στοιχεία της Cancer Research UK δείχνουν ότι κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται περισσότερα από 400.000 νέα περιστατικά καρκίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με το British Medical Journal (BMJ), μόλις το 54% των ασθενών ενημερώνονται για τη διάγνωσή τους εντός του χρονικού στόχου των 28 ημερών που έχει θέσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας (NHS).

Κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται επίσης περίπου 2.300 έφηβοι και νεαροί ηλικίας 15 έως 24 ετών.

Με πληροφορίες από BBC