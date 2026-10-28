«Η Ιστορία δεν ξαναγράφεται για να χωρέσει στα ακροδεξιά αφηγήματα», ανέφερε.

Σκληρή κριτική στην Αφροδίτη Λατινοπούλου άσκησε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, με αφορμή ανάρτησή της για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και τον Ιωάννη Μεταξά.

Ο κ. Σακελλαρίδης κατηγόρησε την πρόεδρο της Φωνής Λογικής ότι επιχειρεί να εξυμνήσει τον δικτάτορα, τονίζοντας πως «η 28η Οκτωβρίου ανήκει στον λαό που πολέμησε τον φασισμό, όχι στους υμνητές των δικτατόρων».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι πολλοί αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης είχαν προηγουμένως διωχθεί από το καθεστώς Μεταξά, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής.

«Η Ιστορία δεν ξαναγράφεται για να χωρέσει στα ακροδεξιά αφηγήματα», ανέφερε, καταλήγοντας ότι «το ΟΧΙ ανήκει στον ελληνικό λαό».

{https://www.facebook.com/gabriel.sakellaridis/posts/pfbid0Gyxqnf26EzKSwhAnUUuEB8XHLg9TMXrvaJZnSpq67iDff2ygCszxzbooBnxwjYbHl}

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H ανάρτηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη

«Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΗΣΕ ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ, ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΥΜΝΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΩΝ

Η Α. Λατινοπούλου επέλεξε για άλλη μια φορά την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου για να εξυμνήσει τον δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά.

Νομίζει ότι η 28η Οκτωβρίου είναι η γιορτή της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου.

Είναι, ομως, η ημέρα τιμής στον ελληνικό λαό που πολέμησε τον φασισμό, στους ανθρώπους που θυσιάστηκαν στα βουνά της Αλβανίας, σε εκείνους που στη συνέχεια οργάνωσαν την Εθνική Αντίσταση απέναντι στη ναζιστική κατοχή.

Και υπάρχει μια ιστορική ειρωνεία που δεν μπορούν να κρύψουν οι νοσταλγοί του Μεταξά.

Ότι πολλοί από εκείνους που πρωτοστάτησαν στην Αντίσταση είχαν προηγουμένως διωχθεί από τη δικτατορία του και είχαν φυλακιστεί.

Όπως και πολλοί από αυτούς που εκτελέστηκαν από τους ναζί κατακτητές, ήταν φυλακισμένοι από την εποχή της δικτατορίας του Μεταξά. Αυτό το γνωρίζουμε και για την μεγάλη πλειοψηφία των 200 εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944.

Ενώ από την άλλη, οι στενοί συνεργάτες του Μεταξά ήταν οι πρώτοι συνεργάτες των ναζί κατακτητών.

Η Ιστορία δεν ξαναγράφεται για να χωρέσει στα Ακροδεξιά αφηγήματα της κάθε Λατινοπουλου και του κάθε Κασιδιάρη.

Το ΟΧΙ ανήκει στον ελληνικό λαό. Η δόξα ανήκει σε όσους πολέμησαν τον φασισμό. Όχι σε όσους σήμερα αναζητούν πολιτικούς προγόνους στους δικτάτορες.

Η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα αντιφασιστικής μνήμης.

Ενός αντιφασιστικού αγώνα που κράτησε μέχρι την απελευθέρωση της χώρας από τους ναζί, τους φασιστές και τους ντόπιους συνεργάτες τους.

Τους τελευταίους ειδικά του ξέρει καλά η Λατινοπούλου, ο Κασιδιάρης και οι υπόλοιποι ''πατριώτες''».