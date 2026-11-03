«Είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι έχουμε καταστάσεις πολύ μεγάλης διαφθοράς σε πολύ μεγάλες εταιρείες οι οποίες φαίνεται σαν να περνούσανε κάτω από ραντάρ», είπε η Ιωάννα Λαλιωτου.

«Δεν χοντραίνουν την αντιπαράθεση ο κ. Τσίπρας και η ΕΛΑΣ. Τα γεγονότα δείχνουν ότι έχουμε πολύ σοβαρό θέμα διαφθοράς στη χώρα μας με εξαιρετική όξυνση την περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ, ανέφερε μεταξύ άλλων η Ιωάννα Λαλιώτου στα Παραπολιτικά 90,1. «Κυβερνάει αυτό τον τόπο η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση ή κυβερνούν συμφέροντα τα οποία δρουν κάτω από τα ραντάρ;» πρόσθεσε η τομεάρχης Παιδείας της ΕΛΑΣ.

Σχετικά με την όξυνση του πολιτικού ανταγωνισμού

«Δεν είναι το αν ο Α. Τσίπρας και η ΕΛΑΣ αποφασίζουμε να χοντρύνουμε την αντιπαράθεση, είναι ότι χοντραίνουν τα προβλήματα και χοντραίνουν τα γεγονότα τα οποία δείχνουν ότι έχουμε πολύ σοβαρό θέμα διαφθοράς στη χώρα μας με εξαιρετική όξυνση την περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ. Είναι η όξυνση και το «χόντρυμα» των ίδιων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε», ανέφερε.

Για τα σκάνδαλα που βγαίνουν στη δημοσιότητα

«Εάν ένας επιχειρηματίας καθυστερήσει να υποβάλει το ΦΠΑ ένα μήνα δέχεται τηλεφώνημα από την ΑΑΔΕ, είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι έχουμε καταστάσεις πολύ μεγάλης διαφθοράς σε πολύ μεγάλες εταιρείες οι οποίες φαίνεται σαν να περνούσανε κάτω από ραντάρ. Το καλοκαίρι άκουσα τον κ. Πιτσιλή να πανηγυρίζει για την εφαρμογή μέτρων και μεθόδων AI στην ΑΑΔΕ έτσι ώστε να πιάνονται αυτά τα πράγματα, μα οι καταγγελίες πχ για την Πίτσα Fan υπήρχανε από το ’25. Και τα τρία μεγάλα σκάνδαλα που έχουν ξεσπάσει τον τελευταίο καιρό δεν εξιχνιάστηκαν μέσα από την λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών, έγιναν καταγγελίες από πολίτες και εργαζόμενους. Τώρα μαθαίνουμε ότι ένα μεγάλο μέρος υψηλόβαθμών στελεχών της ΑΑΔΕ εμπλέκεται σε αυτά τα σκάνδαλα που έχουν ξεσπάσει κατά συνέπεια φαίνεται ότι υπάρχει ένα σύστημα διαφθοράς στη χώρα το οποίο 7 χρόνια η ΝΔ και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του επιτελικού κράτους δεν το είχαν πάρει χαμπάρι ενώ παίρνουν χαμπάρι την καθυστέρηση ενός μήνα ΦΠΑ σε έναν μαγαζάτορα και τώρα παρουσιάζεται ως νίκη της κυβέρνησης. Αυτό δεν στέκει λογικά», ανέφερε και πρόσθεσε: «Με την ανάληψη της εξουσίας από τη ΝΔ ένα από τα πρώτα μέτρα ήταν η συγκρότηση του λεγόμενου επιτελικού κράτους, αυτό το οποίο όμως στην πραγματικότητα επιτελέστηκε είναι η απορρύθμιση μιας σειράς ελεγκτικών μηχανισμών επί του πεδίου και η συγκέντρωση όλων των δράσεων αυτών στο Μέγαρο Μαξίμου με αποτέλεσμα την όξυνση όλων των μορφών διαφθοράς.

Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο; Κυβερνάει η πολιτεία και η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση ή κυβερνούν συμφέροντα τα οποία δρουν κάτω από τα ραντάρ ή εντός των ραντάρ; Εδώ έχουμε μια αποτυχία των ελεγκτικών μηχανισμών. Δεν μπορεί μια επιχείρηση όπως η πίτσα Fan με τέτοια εξάπλωση σε όλη την Ελλάδα συστηματικά να έχει στήσει αυτό το πολύ οργανωμένο παιχνίδι αποφυγής και διαφυγής του ΦΠΑ και το λεγόμενο επιτελικό κράτος να επιτελεί τελικά την αποτυχία του στον εντοπισμό. Προφανώς όλοι χαιρόμαστε όταν αυτές οι υποθέσεις φτάσουν στη Δικαιοσύνη αλλά δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι επιτυχία όταν δημιουργείς προβλήματα τα οποία φαίνεται ότι μερικώς μόνο έρχεσαι να τα αντιμετωπίσεις μετά. Είναι σαν μια τρύπα στο νερό».

Για τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές

«Μία ήττα των ρεπουμπλικάνων σε αυτή την αναμέτρηση, που αναμένεται, θα φέρει σοβαρούς τριγμούς στη διακυβέρνηση Τράμπ διότι θα εμποδίσει νομοθετικά μέτρα όπως επίσης θα εμποδίσει ή θα θέσει υπό έλεγχο τον διορισμό υψηλόβαθμών στελεχών όπως στα δικαστήρια».