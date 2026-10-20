«Τα επεισόδια δεν λύνουν προβλήματα, τα επεισόδια απειλούν τις ζωές και τις περιουσίες των ανθρώπων και κυρίως απειλούν τις ζωές των παιδιών μας που είναι στο δρόμο», είπε η Ιωάννα Λαλιώτου ενόψει του αυριανού συλλαλητηρίου.

«Δεν υπάρχει αντιπαλότητα από την πλευρά της ΕΛΑΣ προς το ΠΑΣΟΚ και σίγουρα δεν υπάρχει αντιπαλότητα ως προς τους προοδευτικούς πολίτες…», είπε η Ιωάννα Λαλιώτου στα Παραπολιτικά 90,1.

«Ο στόχος μας είναι να είμαστε πρώτο κόμμα, για την πολιτική αλλαγή κατεβήκαμε στην πολιτική γιατί θεωρούμε ότι το έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Εάν δεν είμαστε πρώτο κόμμα και μας δοθεί η εντολή, ή στις πρώτες εκλογές ή πηγαίνοντας σε δεύτερες, με βάση το πρόγραμμά μας θα απευθυνθούμε στις προοδευτικές δυνάμεις και θα ζητήσουμε να κυβερνηθεί η χώρα. Αυτός είναι ο στόχος μας, δεν θα συγκυβερνήσουμε με τη ΝΔ όμως», συνέχισε η τομεάρχης Παιδείας της ΕΛΑΣ.

«Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα το οποίο να επιτίθεται με μεγαλύτερη σφοδρότητα απ’ ότι επιτίθεται στη Δεξιά, να επιτίθεται στις άλλες δυνάμεις του προοδευτικού φάσματος εγώ στην ιστορία δεν το έχω ξαναδεί αυτό το φαινόμενο. Προφανώς είναι μια πολιτική επιλογή της πολιτικής ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και δεν νομίζω ότι εκφράζει τους προοδευτικούς, δημοκρατικούς πολίτες της χώρας μας», πρόσθεσε.

Για τις φοιτητικές κινητοποιήσεις

«Είναι άλλο πράγμα ο πολιτικός διάλογος εντός του δημοκρατικού φάσματος για όλα αυτά τα ζητήματα και οι διεκδικήσεις των νέων, είναι κάλο να διεκδικείς, και είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η ωμή βία και παρανομία στους δρόμους με τα αποτελέσματα αυτά. Δεν ξέρουμε εμείς οι μεγαλύτεροι όμως ότι συνήθως αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται για να ακυρωθούν οι διεκδικήσεις των νέων ανθρώπων και το πως ξεκίνησε αυτό το κίνημα; Το έχουμε ξαναδεί από το ’50 και μετά να παίζεται με πολλές εκδοχές. Προφανώς και είναι καταδικαστέα όλα αυτά τα πράγματα, προφανώς και στρέφονται ενάντια στα αιτήματα των νέων», είπε ενόψει του αυριανού συλλαλητηρίου.

Για τη δήλωση Μαρινάκη ότι ο Αλέξης Τσίπρας υιοθέτησε και επικρότησε τις απόψεις του Λαμπρινίδη

«Μάλλον δεν είναι ενήμερος ή παραποιεί την αλήθεια όπως συνήθως κάνει, επίτηδες. Ο Α. Τσίπρας είπε ότι οι νέοι έχουν δικαίωμα και πρέπει να διεκδικούν και ότι όταν εκτρέπεται η κατάσταση σε τέτοια γεγονότα - που δεν έχει να κάνει με τους νέους και τους φοιτητές αυτό - ακυρώνεται το δικαίωμα των νέων να διεκδικούνε, λοιδορούνται οι κινητοποιήσεις τους και τελικά έχουμε μια επικράτηση ενός ακροδεξιού λόγου που έχει σκοπό να πειθαρχήσει την κοινωνία. Μου κάνει εντύπωση η ταύτιση απόψεων του κυβερνητικού εκπροσώπου με τον κ. Τσουκαλά, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Υποχρεωμένες οι προοδευτικές δυνάμεις να παράγουν λύσεις»

«Κάθε φορά που οξύνονται πάρα πολύ οι κοινωνικές ανισότητες και μάλιστα σε βάρος των νέων ανθρώπων, δημιουργείται ένα γόνιμο έδαφος και παρουσιάζεται η ακροδεξιά και ο νεοναζισμός ότι με ένα μαγικό ραβδί, αν μισήσουμε κάποιους ανθρώπους, τα προβλήματα της πλειοψηφίας θα λυθούν. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή στην Γαλλία. Έτσι ανέβηκε ο ναζισμός στην Γερμανία από κοινωνικές ανισότητες οι οποίες δεν λύνονταν. Υποχρέωση των προοδευτικών κομμάτων, όπως είμαστε εμείς, είναι να παράγουμε λύσεις εφαρμόσιμες οι οποίες να υλοποιούνται μέσω της προοδευτικής διακυβέρνησης έτσι ώστε οι κοινωνίες να μην φτάνουν στην ακροδεξιά για αυτό επείγει η πολιτική αλλαγή και επείγει το προοδευτικό αφήγημα», είπε η Ιωάννα Λαλιώτου.

«Δεν υπάρχει πιο συστημικό πράγμα από την ακροδεξιά»

«Στην Ελλάδα σε κάθε σχολείο υπάρχουν μέσα πυρήνες ακροδεξιοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται την δυσαρέσκεια των νέων και αρθρώνουν έναν λόγο τον οποίο θα τον δούμε σήμερα-αύριο. Δεν υπάρχει πιο συστημικό πράγμα από την ακροδεξιά και τον νεοναζισμό. Δεν καμία περίπτωση η ακροδεξιά και ο νεοναζισμός δεν επιθυμούν την αλλαγή που θα βελτιώσει την ζωή των ανθρώπων, είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι ένας λόγος μίσους ενάντια στην κοινωνία και κυρίως στους πιο ευάλωτους. Οι λύσεις βρίσκονται εντός της δημοκρατίας», συνέχισε η Τομεάρχης Παιδείας της ΕΛΑΣ και πρόσθεσε: «Τα επεισόδια δεν λύνουν προβλήματα, τα επεισόδια απειλούν τις ζωές και τις περιουσίες των ανθρώπων και κυρίως απειλούν τις ζωές των παιδιών μας που είναι στο δρόμο. Πρέπει όλοι μαζί να περιφρουρήσουμε. Φυσικά ναι στις διεκδικήσεις».