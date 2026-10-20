Στρέφονται ενάντια στα αιτήματα των νέων τα επεισόδια, δηλώνει η τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ.

«Τα επεισόδια δεν λύνουν προβλήματα, τα επεισόδια απειλούν τις ζωές και τις περιουσίες των ανθρώπων και κυρίως απειλούν τις ζωές των παιδιών μας που είναι στο δρόμο. Πρέπει όλοι μαζί να περιφρουρήσουμε. Φυσικά ναι στις διεκδικήσεις», διεμήνυσε η Ιωάννα Λαλιώτου σχολιάζοντας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» την στοχοποίηση του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ από κυβερνητικά στελέχη.

Η τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε επίσης πως τα επεισόδια στρέφονται εναντίον των αιτημάτων των νέων:

«Δεν ξέρουμε εμείς οι μεγαλύτεροι όμως ότι συνήθως αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται για να ακυρωθούν οι διεκδικήσεις των νέων ανθρώπων και το πώς ξεκίνησε αυτό το κίνημα; Το έχουμε ξαναδεί από το ’50 και μετά να παίζεται με πολλές εκδοχές. Προφανώς και είναι καταδικαστέα όλα αυτά τα πράγματα, προφανώς και στρέφονται ενάντια στα αιτήματα των νέων».

Θα πείτε ε, και; Ότι θέλουν να πουν από το Μαξίμου θα το πουν!

Β.Σκ.