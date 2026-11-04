Ο άνδρας, ο οποίος εκτιμάται ότι πέθανε σε ηλικία περίπου 40 ετών, ενδέχεται να υπέφερε από χρόνια λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος, η οποία πιθανότατα του προκαλούσε έντονο και σχεδόν συνεχή πόνο.

Ένα ασυνήθιστο εύρημα, ηλικίας περίπου 5.300 ετών, έφερε στο φως τις σοβαρές περιπέτειες υγείας που πιθανότατα αντιμετώπιζε ένας άνδρας της Εποχής του Χαλκού. Πρόκειται για έναν λίθο, περίπου στο μέγεθος ενός σταφυλιού, ο οποίος εντοπίστηκε στον τάφο του στη νοτιοδυτική Ρωσία, κοντά στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με νέα μελέτη, ο άνδρας, ο οποίος εκτιμάται ότι πέθανε σε ηλικία περίπου 40 ετών, ενδέχεται να υπέφερε από χρόνια λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος, η οποία πιθανότατα του προκαλούσε έντονο και σχεδόν συνεχή πόνο.

«Έπασχε από χρόνια ουρογεννητική λοίμωξη. Δεν επρόκειτο για ένα σύντομο επεισόδιο. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του πιθανότατα χαρακτηρίζονταν από ισχυρό και σχεδόν διαρκή πόνο», δήλωσε η Ναταλία Μπερεζίνα, ανθρωπολόγος στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας Λομονόσοφ και επικεφαλής της έρευνας, στο Live Science.

Το εύρημα εντοπίστηκε κατά την εργαστηριακή εξέταση των οστών, αφού οι αρχαιολόγοι είχαν ανασκάψει έναν υπόγειο ταφικό θάλαμο κάτω από τύμβο στην περιοχή της Σταυρούπολης. Ο τάφος ανήκε σε αρχαίο νεκροταφείο τύπου Κουργκάν, χαρακτηριστικό των κοινωνιών της στέπας.

Ο λίθος είχε καφετί χρώμα, στρογγυλό σχήμα με μικρές προεξοχές και διάμετρο περίπου 2,1 εκατοστά. Οι αναλύσεις έδειξαν ότι αποτελούνταν κυρίως από ασβέστιο και φώσφορο, ενώ εντοπίστηκε και γουιτλοκίτης, ένα σπάνιο ορυκτό, φωσφορική ένωση του ασβεστίου, που συναντάται σε λίθους των νεφρών, της ουροδόχου κύστης και του προστάτη.

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Τι αποκάλυψαν οι αναλύσεις

Η παρουσία του συγκεκριμένου ορυκτού συνδέεται στενά με βακτηριακές λοιμώξεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Με βάση τα ευρήματα, οι ερευνητές εκτιμούν ότι πιθανότερη εξήγηση είναι ο σχηματισμός νεφρόλιθου εξαιτίας χρόνιας λοίμωξης του ανώτερου ουροποιητικού συστήματος.

Δεν είναι, ωστόσο, σαφές αν ο λίθος βρισκόταν στα νεφρά ή είχε μετακινηθεί προς την ουροδόχο κύστη. Εάν είχε προκαλέσει απόφραξη στον ουρητήρα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως νεφρική διόγκωση, δευτερογενή λοίμωξη ή ακόμη και σηψαιμία. Οι ερευνητές δεν μπορούν να προσδιορίσουν εάν κάποια από αυτές τις επιπλοκές συνέβαλε στον θάνατό του.

Ο σκελετός του αποκαλύπτει, παράλληλα, τις σκληρές συνθήκες της καθημερινότητάς του. Ο άνδρας ήταν μυώδης, αλλά παρουσίαζε εκφυλιστικές αλλοιώσεις στις αρθρώσεις, ενώ είχε υποστεί τουλάχιστον τέσσερα κατάγματα, τα οποία είχαν επουλωθεί.

Οι ερευνητές δεν αποκλείουν, τέλος, ο λίθος να σχετιζόταν με βακτηριακή λοίμωξη του προστάτη ή ακόμη και με σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου στο επιστημονικό περιοδικό Archaeological and Anthropological Sciences.

Με πληροφορίες από livescience.com