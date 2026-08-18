Η πέτρα που αφαίρεσαν οι γιατροί στη Σρι Λάνκα είχε μήκος σχεδόν 17 εκατοστά.

Χειρουργοί στη Σρι Λάνκα αφαίρεσαν πέτρα από ουροδόχο κύστη που είχε το μέγεθος αυγού στρουθοκαμήλου.

Η πέτρα σύμφωνα με τους γιατρούς είχε μέγεθος 17 εκατ. και εικάζεται ότι είναι το μεγαλύτερο αντικείμενο που έχει καταγραφεί και αφαιρεθεί ποτέ από ασθενή.

Την περασμένη εβδομάδα, ομάδα γιατρών από το νοσοκομείο Trincomalee αφαίρεσαν την πέτρα από την ουροδόχο κύστη ενός άνδρα 54 ετών, ο οποίος υποβαλλόταν σε θεραπεία μετά από εγκεφαλικό που είχε υποστεί. Το βάρος της ήταν 3,1 κιλά.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ασθενής εισήχθη στο νοσοκομείο πριν από έναν μήνα, ωστόσο κατά τη διάρκεια της θεραπείας, οι γιατροί παρατήρησαν πως ο ασθενής είναι δυσκολία να ουρήσει κάτι που τους οδήγησε σε περαιτέρω διερεύνηση.

«Σαν αυγό στρουθοκαμήλου»

Ο επικεφαλής ουρολόγος χειρουργός, Pragaladhan Balakrishnan, είπε πως η πέτρα που αφαίρεσε η ομάδα του ζύγιζε όσο ένα νεογέννητο μωρό και ήταν σε μέγεθος όσο το αυγό στρουθοκαμήλου. Πρόσθεσε πως ο «ασθενής ήταν καλά στην υγεία του» και συνέχισε να λαμβάνει θεραπεία στο νοσοκομείο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Το επίτευγμα είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς της ομάδας των γιατρών. Οι αρχικές εξετάσεις αποκάλυψαν πως ο ασθενής είναι μία τεράστια πέτρα στην ουροδόχο κύστη. Για την περίπτωσή του απευθυνθήκαμε στην ειδική ομάδα των γιατρών μας. Ακολουθώντας όλες τις απαραίτητες χειρουργικές διαδικασίες, αφαιρέσαμε επιτυχών την πέτρα από την ουροδόχο κύστη του ασθενή» δήλωσε ο dr Balakrishnan.

Σημείωσε ακόμα πως βάσει των διαθέσιμων ιατρικών δεδομένων, είναι η μεγαλύτερη πέτρα ουροδόχου κύστης που έχει καταγραφεί και αφαιρεθεί ποτέ χειρουργικά.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου, Sandamali Samarakoon δήλωσε πως η πέτρα αυτή μπορεί να θέσει τις βάσεις για να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως η μεγαλύτερη που έχει αφαιρεθεί ποτέ χειρουργικά. Μέχρι τώρα η μεγαλύτερη πέτρα ουροδόχου κύστης, που έχει καταγραφεί στο βιβλίο ρεκόρ Γκίνες αφαιρέθηκε από ασθενή στη Βραζιλία το 2003, είχε βάρος 1,9 κιλά και μήκος 17,9 εκατ.

Οι πέτρες στην ουροδόχο κύστη σχηματίζονται όταν τα ούρα παραμένουν στην ουροδόχο κύστη, επιτρέποντας στα μέταλλα να κρυσταλλωθούν και να συσσωρευτούν σε μια πέτρα. Συχνές αιτίες περιλαμβάνουν τη διόγκωση του προστάτη, την απόφραξη των ούρων, τη δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης που σχετίζεται με τα νεύρα, τις υποτροπιάζουσες λοιμώξεις και τη μακροχρόνια χρήση καθετήρα. Οι μικρές πέτρες στην ουροδόχο κύστη συνήθως απομακρύνονται μόνες τους, αλλά αυτές που είναι μεγαλύτερες από 1 εκατ. μπορούν να εμποδίσουν τη ροή των ούρων και να χρειάζονται θεραπεία, ενώ οι πέτρες άνω των 4 εκατ. ταξινομούνται ως γιγάντιες πέτρες στην ουροδόχο κύστη. Η πέτρα που αφαιρέθηκε την περασμένη εβδομάδα είχε μέγεθος περίπου 17 εκατ.

{https://www.youtube.com/watch?v=LY9JS_X-MFo}

.





