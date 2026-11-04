Σωρεία κακουργημάτων αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες για εμπλοκή σε κύκλωμα που συνδέεται με εκβιασμούς, εμπρησμούς και επιθέσεις με χειροβομβίδες στην Αθήνα.

Με 13 κακουργήματα και τρία πλημμελήματα βαρύνονται οι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε σειρά εκβιασμών, εμπρησμών και επιθέσεων με χειροβομβίδες οι οποίοι οδηγήθηκαν κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στον εισαγγελέα.

Πρόκειται για δυο έλληνες και τρεις αλλοδαπούς, από 17 έως 20 ετών, σε βάρος των οποίων ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για:

Συγκρότηση ένταξη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία

Ηθική αυτουργία στην παραπάνω πράξη κατά συρροή

Έκρηξη τετελεσμένη και σε απόπειρα από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και πράγματα κατ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία

Ηθική αυτουργία κατά συναυτουργία στην παραπάνω πράξη

Εμπρησμός από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και πράγματα κατά συναυτουργία

Ηθική αυτουργία στην παραπάνω πράξη κατά συναυτουργία

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας κατ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία

Εκβίαση κατά συρροή τετελεσμένη και σε απόπειρα με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής και με απειλή βλάβης επιχείρησης κατ επάγγελμα και κατ εξακολούθηση

Κατοχή ,κατασκευή εκρηκτικών υλών και βομβών από τα οποία θα φορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο κατά συναυτουργία

Ηθική αυτουργία στο παραπάνω αδίκημα κατά συρροή

Φθορά ξένης ιδιοκτησίας χωρίς πρόκληση από τον παθόντα, που έγινε με εκρηκτικές ύλες και με φωτιά κατά συναυτουργία

Ηθική αυτουργία στην πράξη

Βία κατά υπαλλήλων

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή.

Στη δικογραφία πάντως περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα πρόσωπα, τα οποία κρατούνται στις φυλακές, μεταξύ αυτών και ένας 49χρονος στον οποίο αποδίδεται αρχηγικός ρόλος.