Ο Σωτήρης Τσαφούλιας σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας, βρέθηκε καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids», όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, μιλώντας τόσο για την προσωπική όσο και την επαγγελματική του ζωή.

Ο γνωστός σκηνοθέτης και σεναριογράφος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στάθηκε ιδιαίτερα στην μεγάλη επιτυχία του «Έτερος Εγώ». Παράλληλα, αποκάλυψε το πραγματικό του επώνυμο, αλλά και την ιστορία πίσω από το «Τσαφούλιας».

«Όχι, το ‘Τσαφούλιας’ δεν είναι το πραγματικό. Το έμαθα τυχαία πριν κάνω το ‘Έτερος Εγώ’. Έμαθα ότι το πραγματικό επώνυμο είναι Λαίνης, το όνομα του πατέρα μου, Δημήτρης Λαΐνης. Σε έναν πόλεμο, σε μία μάχη, ένας προπάππους μου, ήταν βρεγμένα τα σκάγια του, απ’ ότι διάβασα και έκανε ‘τσαφ’ το όπλο του κάθε φορά που βάραγε και του λέει ένας δίπλα του ‘τσαφ και τσαφ, Τσαφούλιας κατάντησες’, κάπως έτσι ξεκινάει», εξήγησε αρχικά ο Σωτήρης Τσαφούλιας, συνδέοντας μάλιστα το όνομα του πατέρα του με το όνομα του ήρωα από την ιστορία του «Έτερος Εγώ».

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Ο Σωτήρης Τσαφούλιας δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να επιστρέψει το «Έτερος Εγώ»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος, μίλησε για την επιτυχία του «Έτερος Εγώ», ενώ παράλληλα παραδέχθηκε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την επιστροφή του.

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Εξήγησε, μάλιστα, ότι υπάρχουν ήδη γραμμένα οκτώ επεισόδια, τα οποία αν του ζητηθούν μπορούν να γυριστούν:

«Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί το ‘Έτερος Εγώ’ είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι η σειρά, το σύμπαν και η ταινία που με γνώρισε με τον κόσμο που με γνώρισε με μία ομάδα ανθρώπων που ήμασταν οικογένεια, γιατί αυτά τα project δεν βγαίνουν αλλιώς, πρέπει να είσαι καλά ζυμωμένος, γιατί έχουν εντάσεις, υψηλές θερμοκρασίες και πρέπει με τον άλλον να πεις με τα μάτια πώς να πηγαίνεις παρακάτω. Αν πεις τώρα ότι ‘πώς να το πω, μη παρεξηγηθεί’, καταστράφηκες. Είναι ένα σύμπαν, που εφόσον ιδέες έρχονται, γιατί αυτή τη στιγμή αν μου πεις, οκτώ επεισόδια στα έχω έτοιμα και καλύτερα από τα πρώτα, με ωραίες πλοκές», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Νομίζω ότι το πρόβλημα με εμάς τους έλληνες δημιουργούς και επιχειρηματίες, είναι ότι δεν ξέρουμε πότε να σταματήσουμε… Πάντα λοιπόν, ο Ηλίας Λεδάκης, μου έλεγε: ‘Θα θυμάσαι δύο πράγματα, καλύτερα να λένε πού είναι, παρά να τος και καλύτερα να σε θυμούνται παρά να σε λυπούνται. Κόφτω στην κορυφή’. Ενώ ξέρει ότι έχουμε σενάριο που μπορούμε να το κρατήσουμε εκεί. Δεν σου κρύβω ότι θεωρώ ότι έχω αφήσει 1 – 2 αναπάντητα, κυρίως για τον ήρωά μου, υπάρχει η θέληση και από την Cosmote και από τον κόσμο και από όλους, αν έρθει με τρόπο εκκωφαντικό, θα έρθει μόνο του, θα δηλώσει παρουσία και θα αναγκαστώ να το βάλω μπροστά», κατέληξε ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

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Το τηλεφώνημα με την Αγγελική Νικολούλη για το «Έτερος Εγώ»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Σωτήρης Τσαφούλιας, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό από την περίοδο που παιζόταν το «Έτερος Εγώ». Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά, παρακολουθούσε τότε την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη, όταν είδε στο τέλος να γίνεται ένας παραλληλισμός μιας αληθινής ιστορίας με το δικό του σενάριο.

Ο ίδιος, εξήγησε ότι πήρε τηλέφωνο στο κανάλι και λίγο αργότερα ήρθε σε επικοινωνία με την Αγγελική Νικολούλη, η οποία του εξήγησε τη σύνδεση των δύο ιστοριών:

«Υπήρχε τότε ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε απόπειρες δολοφονίες εναντίον οδηγών ταξί. Είχε τραυματίσει έναν θανάσιμα και νομίζω σκότωσε τον δεύτερο. Αργότερα, έγινε μία εκπομπή της φίλης μου της Αγγελικής Νικολούλη, όπου εγώ έβλεπε το ‘Φως στο Τούνελ’ και κάπως, στο τέλος της εκπομπής συνδύασε την ταινία μου, που παιζόταν τότε στους κινηματογράφους, με το περιστατικό. Εγώ δεν την ήξερα τότε την Αγγελική. Πήρα το κανάλι πανικόβλητος και θυμωμένος, ότι πρώτα απ’ όλα δίνεται spoiler και δεύτερον από που και ως πού. Με παίρνει η ίδια τηλέφωνο και μου λέει ‘δεν είναι τυχαία η σύνδεση, αφήνει μηνύματα παρόμοια με την ταινία’. Με φωνάξανε σε μια κατάθεση μετά, γιατί ήταν μια περίεργη ερώτηση και πίστευαν ότι ήταν αυτός, να δώσω μία περιγραφή… Όταν αυτό το πράγμα βγήκε, πετάχτηκαν 2 -3 εξυπνάκηδες που έσπευσαν να προδιαγράψουν ότι όλο αυτό εγώ το κάνω για διαφήμιση να ανέβει η ταινία», εξήγησε ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmm88i4sylip?integrationId=40599y14juihe6ly}