Ο Αχιλλέας Ζέρβας μίλησε για το ρόλο του στη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια, «ΡΙΦΙΦΙ».

Ο Αχιλλέας Ζέρβας που υποδύθηκε τον Θέμη στη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια, το «ΡΙΦΙΦΙ», παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, ο Αχιλλέας Ζέρβας βρέθηκα καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3», όπου μίλησε για τον ρόλο που κλίθηκε να ενσαρκώσει και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να σταθεί υποκριτικά, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος δεν είναι επαγγελματίας ηθοποιός.

Όπως παραδέχτηκε αρχικά, έλαβε ένα email μέσω του οποίου του προτάθηκε ο ρόλος, ωστόσο ο ίδιος το διέγραψε νομίζοντας ότι κάποιος του κάνει φάρσα.

Ο Αχιλλέας Ζέρβας μίλησε για τον ρόλο του στο «ΡΙΦΙΦΙ» - «Έπαιξα βιωματικά»

Αρχικά, ο Αχιλλέας Ζέρβας μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο ενσάρκωσε το ρόλο του στη σειρά: «Η αλήθεια είναι ότι ο ρόλος μου, επειδή έπαιξα βιωματικά, δεν είχα καμία αντικειμενική γνώση στο αντικείμενο. Έπαιξα με βάση όλα αυτά που άκουσα για μένα. Του λέω του ‘Σωτήρη ωραία, θα το πάω όσο γίνεται πιο βιωματικά και ότι βγει’. Και σε αυτό να πω και να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά του Ριφιφί, σε όλους τους ανθρώπους του Ριφιφί. Όχι μόνο στους ανθρώπους που είναι μπροστά από τις κάμερες και πίσω από τις κάμερες που ενώ ήξεραν την κατάστασή μου ότι δεν είμαι άνθρωπος του χώρου, δεν έχω σχέση με το αντικείμενο, κάθονταν εκεί και με βοήθησαν όσο δεν πήγαινε…».

Στη συνέχεια, ο ίδιος, στάθηκε στον ρόλο του και στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων:

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«Όλα ήταν γραμμένα (σ.σ τα λόγια). Εκτός από μια σκηνή στο επεισόδιο που τους πάω το κλειδί… Επειδή είχαμε μπει μέσα στα φρεάτια, είχαμε πάθει δηλητηρίαση. Ήταν να μην πάω, πήγα με δηλητηρίαση. Έπαιξα με 40 πυρετό... Λέω Σωτήρη θα θυμηθώ ό,τι μπορεί να θυμάμαι από το κείμενο και άμα ‘φύγω’ λίγο… Όταν πήρα το κείμενο στα χέρια μου και είδα ότι είναι ένα παιδί με τραβλισμό, νόμιζα ότι ήθελαν έναν ηθοποιό να υποδυθεί τον τραβλό».

Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, ο Αχιλλέας Ζέρβας, παραδέχθηκε ότι όταν του ήρθε το μήνυμα με το κείμενο νόμιζε ότι του έκαναν φάρσα:

«Όταν μου ήρθε το κείμενο από την Καρολίνα τη βοηθό του Σωτήρη και το διάβασα δεν έδωσα σημασία. Το πέρασα λίγο στο ντούκου. Δηλαδή, είπα να το σβήσω το email. Δεν το πίστευα καθόλου. Νόμιζα ότι είναι φάρσα, ότι κάποιος μου κάνει φάρσα... Δεν έδωσα σημασία. Αλλά λέω πριν το σβήσω, ας το δω μια τι είναι. Και όταν διάβασα το κείμενο, δεν ήξερα τι ήταν.... Ο Τσαφούλιας μου είχε πει για έναν ρόλο, μου είχε πει μια μέρα κάτι μπορεί να κάνουμε και για σένα… Το πέρασα πολύ στο άκυρο. Ήξερα ότι ο Σωτήρης είναι σωστός και τα κάνει».

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Η ατάκα για τον Σωτήρη Τσαφούλια: «Αδικείται στην Ελλάδα»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης ο Αχιλλέας Ζέρβας, μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τον συνεργάτη του, Σωτήρη Τσαφούλια.

Ο ίδιος, εξέφρασε την άποψή του, δηλώνοντας: «Θα πω κάτι που θέλω, αν και μου έχει πει ο Σωτήρης να μην τα λέω, αλλά πρέπει να τα λέμε. Ο Σωτήρης, είναι ένας άνθρωπος που αδικείται στην Ελλάδα. Αδικείται γιατί ό,τι δουλειά έχει κάνει, δεν είναι για Ελλάδα. Αντικειμενικά πάντα, όχι να το παίξω επειδή είναι ο μέντοράς μου…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlxu6tazhjpd?integrationId=40599y14juihe6ly}