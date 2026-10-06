Ο Μάνος Βακούσης καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Για την γνωριμία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, αλλά και τη συνεργασία του με τον Σωτήρη Τσαφούλια, μίλησε ο ηθοποιός Μάνος Βακούσης, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Το απόγευμα της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, ο γνωστός ηθοποιός παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, αναφερόμενους σε σημαντικούς σταθμούς της καλλιτεχνικής του πορείας, αλλά και σε πρόσωπα με τα οποία είχε συνεργαστεί κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Η αναφορά στην Αλίκη Βουγιουκλάκη

Ο Μάνος Βακούσης, αναφέρθηκε αρχικά στην γνωριμία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, όταν ακόμη ο ίδιος ήταν 16 ετών.

Όπως εξήγησε υπήρξε ιδιαίτερα γοητευμένος με την ηθοποιό, ωστόσο τότε η συνάντησή τους δεν οδήγησε τελικά σε συνεργασία:

«Έχω μία ιστορία με τη Βουγιουκλάκη που είναι συναρπαστική. Μόνο αυτή θα πούμε γιατί δεν τελειώνουν… Εγώ ήμουν πολύ γοητευμένος γιατί ήταν ελκυστική γυναίκα και πολύ όμορφη, και εγώ ήμουν 16 χρονών… Αυτή με βλέπει να κινούμε να κάνω… Και μου λέει ‘Θα κάνω το καμπαρέ, θες να σε δοκιμάσω;’. Με δοκιμάζει, της αρέσω… Μου λέει ‘Τι γνώμη έχεις για εμένα;’. Τι της λέω εγώ; ‘Είστε μία τέλεια θεατρίνα’, μου λέει ‘Δεν είμαι δηλαδή ηθοποιός;’ Και της απαντάω ‘Πάνω απ’ όλα είστε θεατρίνα’. Μου λέει ‘Δεν μου κάνεις’ και έχασα τον ρόλο… Δεν πειράζει. Μετά πήγα και την είδα, γίναμε γνώριμοι…».

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«Άλλο είναι ο θεατρίνος… Η Αλίκη ήταν μία θεατρίνα, ήταν μαγική, έπαιζε, αλλά δεν έπαιζε τον ρόλο, έπαιζε την Αλίκη. Έβγαινε και σταμάταγε το έργο και έδειχνε τα ρούχα της. όλες οι κυρίες έψαχναν να βρουν, και τη ρωτήσουν από πού τα πήρε για να πάρουν και αυτές. Αυτό δεν γίνεται. ήταν μία περίπτωση διαφορετική απ’ αυτό που ήταν η Λαμπέτη… Ήταν πιο πάνω από τον ίδιο της τον εαυτό…».

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Η συνεργασία με τον Σωτήρη Τσαφούλια

Σε άλλο σημείο της συζήτησης ο Μάνος Βακούσης αναφέρθηκε στη συνεργασία του και τη σχέση του με τον Σωτήρη Τσαφούλια.

Οι δυο τους έχουν συνεργαστεί στη σειρά «Έτερος Εγώ» και στις «17 Κλωστές».

«Και για αυτή την περίπτωση θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες… Μεγάλος έρωτας με τον Τσαφούλια, πλατωνικός, πνευματικός έρωτας εννοώ. Πιστεύω ότι είναι μία συνεργασία συναρπαστική. Αυτό που μου άρεσε σε αυτόν τον άνθρωπο είναι και ήταν ότι είναι ένας ‘κακός άνθρωπος’. Γι’ αυτό και σπουδαίος δημιουργός. Δεν θα αποκαλύψω όμως τι εννοώ, γιατί το ‘κακός’ και το ‘καλός’ ισορροπούν, συνυπάρχουν… Δεν συνυπάρχει ο σκοταδισμός με το φωτεινό… Γι’ αυτό και ηθοποιός είναι η ισορροπία οδύνης και ηδονής. Ο Αριστοτέλης το λέει, όχι εγώ».