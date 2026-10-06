Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της Κατερίνα Στικούδη. Συγκινεί η ανάρτησή της.

Δύσκολες ώρας βιώνει η Κατερίνα Στικούδη τις τελευταίες ημέρες, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα έδινε τη δική του μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο πατέρας της, Νίκος Στικούδης, έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η αγαπημένη ηθοποιός και τραγουδίστρια ενημερώθηκε για τα δυσάρεστα νέα τη στιγμή που βρισκόταν στην Κύπρο συμμετέχοντας στα γυρίσματα της σειράς «Μπλε Ώρες» του Ανδρέα Γεωργίου.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Στικούδη

Το απόγευμα της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, η Κατερίνα Στικούδη προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Η περφόμερ, επέλεξε να δημοσιεύσει μία φωτογραφία του μπαμπά της από την παιδική του ηλικία, σημειώνοντας στη συνοδευτική λεζάντα μόλις μερικά από τα συναισθήματά της.

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«Ένας όμορφος και καλός μπέμπης που μεγαλώνοντας γνώρισε τη μαμά μου και ήρθα κάποια στιγμή κι εγώ σ αυτόν τον κόσμο …

Καλό ταξίδι μπαμπά μου …

Τώρα έχω μόνο έναν Νικόλα που σου μοιάζει, πάνω από όλα στην ψυχή σου...

Το αγαπημένο σου τραγούδι ήταν αυτό … το τραγουδούσες συνέχεια στην γυναίκα σου παίζοντας κιθάρα και αυτή σε χάιδευε και σου χαμογελούσε…».

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