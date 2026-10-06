Αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Δύσκολες ώρες βιώνει η Κατερίνα Στικούδη, καθώς το μεσημέρι της Δευτέρας «έφυγε» από τη ζωή ο πολυαγαπημένος της πατέρας, Νίκος Στικούδης, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έδινε μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η αγαπημένη περφόρμερ ενημερώθηκε για τα δυσάρεστα νέα ενώ βρισκόταν στην Κύπρο για τα γυρίσματα της νέας σειράς του Ανδρέα Γεωργίου, «Μπλε ώρες». Παρότι ο πατέρας της αντιμετώπιζε θέματα υγείας εδώ και καιρό, η κατάστασή του παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση τις τελευταίες ημέρες, με την ίδια να μην κρύβει την έντονη ανησυχία της στους δικούς της ανθρώπους.

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