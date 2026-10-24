Αναφέρθηκε στον μεγαλύτερο γιο της, Βύρωνα, ο οποίος, όπως εξήγησε, έχει αρχίσει να εκφράζει έντονα την άποψή του για τα ρούχα που επιλέγει η μητέρα του.

Για την καθημερινότητά της με τους δύο γιους της και τις παρατηρήσεις που δέχεται από τον μεγαλύτερο σχετικά με τις ενδυματολογικές της επιλογές μίλησε η Κατερίνα Στικούδη, αποκαλύπτοντας ότι αρκετές φορές αναγκάζεται να αλλάζει ρούχα μέσα στο αυτοκίνητο.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», το βράδυ της Παρασκευής (23/10), με αφορμή τη συμμετοχή της στην καθημερινή τηλεοπτική σειρά «Μπλε Ώρες».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στον Φάνη Λαμπρόπουλο, αναφέρθηκε στον μεγαλύτερο γιο της, Βύρωνα, ο οποίος, όπως εξήγησε, έχει αρχίσει να εκφράζει έντονα την άποψή του για τα ρούχα που επιλέγει η μητέρα του.

Μάλιστα, η Κατερίνα Στικούδη περιέγραψε με χιούμορ ότι ο μικρός δεν διστάζει να της κάνει παρατηρήσεις όταν θεωρεί πως κάποια εμφάνισή της είναι περισσότερο αποκαλυπτική από όσο θα ήθελε.

«Ο μεγάλος μου γιος ελέγχει τι φοράω. Αλλάζω στο αυτοκίνητο. Πολλές φορές φεύγω με άλλα ρούχα από το σπίτι και αλλάζω μετά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Όπως εξήγησε, ο Βύρωνας σχολιάζει ακόμη και λεπτομέρειες των εμφανίσεών της, επισημαίνοντάς της ότι φαίνεται η κοιλιά της ή ότι ορισμένα ρούχα αποκαλύπτουν περισσότερα όταν σκύβει.

Ωστόσο, η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι οι παρατηρήσεις αυτές ξεχνιούνται αμέσως όταν ο γιος της εκφράζει την αγάπη του, λέγοντάς της «μαμάκα μου, όμορφη μαμά».

Η οικογένεια και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις

Η Κατερίνα Στικούδη είναι παντρεμένη με τον μουσικό παραγωγό και DJ Βαγγέλη Σερίφη, γνωστό ως DJ Rico, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο γιους, τον Βύρωνα και τον Νικόλα.

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2009 και παντρεύτηκε τον Αύγουστο του 2018 στη Θεσπρωτία.