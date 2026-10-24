Με αμείωτους ρυθμούς οι έρευνες των Αρχών.

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει με τους στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ. Πλέον, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα το Σάββατο 24/10 η έρευνα επεκτείνεται στις οικονομικές συναλλαγές των εμπλεκομένων, στα στοιχηματικά δεδομένα δεκάδων αναμετρήσεων και σε πρόσωπα που ενδέχεται να μην έχουν ακόμη βρεθεί στο επίκεντρο των δικαστικών εξελίξεων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναμένονται νέες συλλήψεις και περαιτέρω εμπλοκή παραγόντων του μπάσκετ, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως η έκδοση πρόσθετων ενταλμάτων. Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν αναφορές σε επιπλέον πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και παράγοντες του μπάσκετ. Πρόκειται, πάντως, για πληροφορίες που μένει να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές και όχι για επιβεβαιωμένες νέες κατηγορίες.

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Στο μικροσκόπιο 49 αγώνες και οι στοιχηματικές συναλλαγές

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η έρευνα για τουλάχιστον 49 αγώνες που περιλαμβάνονται στα στοιχεία της υπόθεσης, με το ενδεχόμενο ο αριθμός τους να αυξηθεί εφόσον προκύψουν πρόσθετες πληροφορίες. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι στοιχηματικές συναλλαγές που ενδέχεται να πραγματοποιήθηκαν στις συγκεκριμένες αναμετρήσεις, καθώς και η ταυτότητα όσων τοποθέτησαν σχετικά στοιχήματα.

Οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί καλούνται να εξετάσουν εάν υπήρξε ασυνήθιστη στοιχηματική δραστηριότητα, ποια χρηματικά ποσά διακινήθηκαν και εάν υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσης με τις καταγγελίες περί χειραγώγησης αγώνων.

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Η διερεύνηση δεν περιορίζεται απαραίτητα μόνο στα παιχνίδια που περιλαμβάνονται ήδη στη δικογραφία, καθώς η αξιοποίηση νέων στοιχείων θα μπορούσε να οδηγήσει σε επέκταση των ελέγχων.

Σε κάθε περίπτωση, η συμπερίληψη μιας αναμέτρησης στον σχετικό κατάλογο δεν συνεπάγεται ότι έχει αποδειχθεί οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Η διαδρομή του χρήματος και οι έλεγχοι για ξέπλυμα

Ένα από τα σημαντικότερα σκέλη της έρευνας αφορά την προέλευση και τη διακίνηση χρηματικών ποσών που συνδέονται με τις καταγγελίες. Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον οικονομικό έλεγχο, με ιδιαίτερη έμφαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, δηλώσεις «πόθεν έσχες», φορολογικά στοιχεία και περιουσιακά δεδομένα.

Στόχος των διασταυρώσεων είναι να διαπιστωθεί εάν τα καταγγελλόμενα χρηματικά ποσά ανταποκρίνονται σε πραγματικές συναλλαγές και, σε μια τέτοια περίπτωση, ποια ήταν η προέλευσή τους. Η έρευνα δεν αφορά αποκλειστικά τους φερόμενους αποδέκτες των χρημάτων, αλλά ενδέχεται να επεκταθεί και στα πρόσωπα που φέρονται να τα διέθεταν.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία μπορεί να αποκτήσει η αξιοποίηση ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλων ψηφιακών δεδομένων, εφόσον εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες νόμιμες άδειες. Η διασταύρωση των οικονομικών στοιχείων θεωρείται κρίσιμη για την αξιολόγηση των μαρτυρικών καταθέσεων και τη διερεύνηση των καταγγελλόμενων συναλλαγών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmd651c5s7wh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κρίσιμες οι απολογίες Λιόλιου και Μαυραγάνη

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην Κυριακή (25/10), όταν έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιου, και του Γιώργου Μαυραγάνη.

Τη Δευτέρα (26/10) αναμένεται να ακολουθήσουν οι απολογίες της Βάσως Τσαρούχα, του Ηλία Κορομηλά και του Τάσου Πηλοΐδη. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις πράξεις που τους αποδίδονται, ενώ οι υπερασπιστικές τους θέσεις αμφισβητούν την αξιοπιστία των καταγγελιών και των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Οι αποφάσεις που θα ακολουθήσουν ενδέχεται να επηρεάσουν όχι μόνο τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, αλλά και τις συζητήσεις για τη διοικητική επόμενη ημέρα του ελληνικού μπάσκετ.