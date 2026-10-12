Η ηλικιωμένη, η οποία ήταν ρακοσυλλέκτρια, βρέθηκε νεκρή από τους αστυνομικούς.

Νεκρή μέσα στο σπίτι όπου διέμενε με τον γιο της, στο Μενίδι, εντοπίστηκε λίγο μετά τη 01:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας μια 89χρονη γυναίκα, με τις Αρχές να διερευνούν τις συνθήκες θανάτου της.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στην κατοικία, στην οδό Σουλίου, έπειτα από τηλεφώνημα του 69χρονου ανιψιού της ηλικιωμένης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας ανέφερε ότι άκουγε φωνές να προέρχονται από το σπίτι, όπου η 89χρονη ζούσε μαζί με τον 62χρονο γιο της.

Τα σημάδια πάλης και η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή

Η ηλικιωμένη, η οποία ήταν ρακοσυλλέκτρια, βρέθηκε νεκρή από τους αστυνομικούς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έφερε αμυχές και μώλωπες στον λαιμό και στο πρόσωπο, ενώ στο σώμα της υπήρχαν σημάδια που παραπέμπουν σε πάλη.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, εκτίμησε κατά την πρώτη εξέταση ότι ο θάνατος της 89χρονης πιθανόν να προήλθε από ασφυξία.

Παράλληλα, ο χρόνος θανάτου της γυναίκας προσδιορίστηκε αρχικά στο απόγευμα της Κυριακής. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Προσήχθη ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του 62χρονου γιου της 89χρονης, ο οποίος, όπως και η μητέρα του, φέρεται να ασχολούνταν με τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 62χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες θανάτου της ηλικιωμένης και να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη μέσα στην κατοικία στο Μενίδι.