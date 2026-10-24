Η Ελλάδα θέσπισε μια σύγχρονη και δημοκρατική διαδικασία ανάδειξης των Μουφτήδων, με τη συμμετοχή μελών της ίδιας της Μειονότητας, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, ενισχύοντας τη διαφάνεια και κατοχυρώνοντας τον πλήρη σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας.

Αυστηρή απάντηση στην Τουρκία για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης δίνει το υπουργείο Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η Συνθήκη της Λωζάννης αναγνωρίζει ρητά τον θρησκευτικό χαρακτήρα της.

Το ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει θεσπίσει δημοκρατική διαδικασία ανάδειξης Μουφτήδων, με τη συμμετοχή μελών της μειονότητας, συμπεριλαμβανομένων γυναικών.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει «τουλάχιστον υποκριτικό» να παραδίδει η Τουρκία μαθήματα θρησκευτικής ελευθερίας, όταν οι Μουφτήδες στη γειτονική χώρα διορίζονται από το κράτος.

Τονίζει, τέλος, ότι η θρησκευτική ελευθερία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για παρεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις κυρίαρχων κρατών, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό της Ελλάδας στο διεθνές δίκαιο.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, που διέπει το νομικό καθεστώς της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, είναι σαφής: πρόκειται για θρησκευτική μειονότητα. Ο χαρακτήρας της δεν μπορεί να αμφισβητείται ούτε να επαναπροσδιορίζεται κατά το δοκούν. Η Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης αποτελείται από Έλληνες πολίτες και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας.

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Με τον νόμο 4964/2022, η Ελλάδα θέσπισε μια σύγχρονη και δημοκρατική διαδικασία ανάδειξης των Μουφτήδων, με τη συμμετοχή μελών της ίδιας της Μειονότητας, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, ενισχύοντας τη διαφάνεια και κατοχυρώνοντας τον πλήρη σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας.

Είναι τουλάχιστον υποκριτικό η Τουρκία να παραδίδει μαθήματα θρησκευτικής ελευθερίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα, πολλώ δε μάλλον όταν στην ίδια την Τουρκία οι Μουφτήδες διορίζονται από το κράτος. Η αξιοπιστία τέτοιων υποδείξεων προϋποθέτει, πρωτίστως, συνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων.

Η ελεύθερη άσκηση της θρησκευτικής πίστης είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Δεν μπορεί, όμως, να γίνεται επιλεκτική επίκλησή της ούτε να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για παρεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κυρίαρχου κράτους. Η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, με πλήρη σεβασμό στις αρχές της ισονομίας και της ισοπολιτείας, προστατεύει τα δικαιώματα όλων των πολιτών, με καθολικό σεβασμό του διεθνούς δικαίου».