«Η λογική “το μη χείρον βέλτιστον” δεν μπορεί να διέπει ένα τόσο σοβαρό ζήτημα», τονίζει χαρακτηριστικά.

Τη δημοσιοποίηση του πλήρους κειμένου της συμφωνίας για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά ζητά το ΠΑΣΟΚ, μετά την ανακοίνωση περί εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ της αιγυπτιακής κυβέρνησης και της Σιναϊτικής Αδελφότητας.

Ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος, επισημαίνει ότι παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για το ιδιοκτησιακό και περιουσιακό καθεστώς της Μονής, ασκώντας κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Υποστηρίζει ότι η συμφωνία προωθείται υπό πιεστικές συνθήκες και καλεί την κυβέρνηση να παρουσιάσει όλους τους όρους της πριν από την οριστική υπογραφή.

«Η λογική “το μη χείρον βέλτιστον” δεν μπορεί να διέπει ένα τόσο σοβαρό ζήτημα», τονίζει χαρακτηριστικά.

Η δήλωση του Δημήτρη Μάντζου

«Η είδηση για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ της Αιγυπτιακής Κυβέρνησης και της Σιναϊτικής Αδελφότητας, αναφορικά με το καθεστώς ιδιοκτησίας και λειτουργίας της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά, δημιουργεί ερωτήματα που οφείλουν να απαντηθούν πριν την οριστική υπογραφή του. Η δε εμπλοκή της Ελληνικής Κυβέρνησης στην υπόθεση, όπως αναφέρει στη σημερινή του δήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γ. Γεραπετρίτης, την υποχρεώνει να δημοσιοποιήσει το τελικό κείμενο της συμφωνίας, ώστε να αποσαφηνιστεί η επίδραση αυτής τόσο στη λειτουργία και το πνευματικό καθεστώς της Μονής όσο όμως και στο περιουσιακό και ιδιοκτησιακό καθεστώς του συνόλου των ακινήτων αυτής. Το γεγονός ότι ακόμη και η επίσημη ενημέρωση της Κυβέρνησης αναφέρεται μόνο στο νομικό καθεστώς και στον πνευματικό χαρακτήρα της Μονής χωρίς οποιαδήποτε νύξη έστω στα περιουσιακά και ιδιοκτησιακά ζητήματα εντείνει την καχυποψία.

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Πίσω από τους πανηγυρικούς λόγους, η αλήθεια είναι μία: Από τον Μάιο 2025 και την εμπλοκή με τη δικαστική απόφαση στην Αίγυπτο, με τις καθυστερημένες και αναποτελεσματικές κυβερνητικές επιλογές, και χωρίς σοβαρή αντίδραση σε επίπεδο ΕΕ, ο χρόνος στην κλεψύδρα τελείωνε. Παρά τις διαρκείς καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης και παρά το γεγονός ότι το αντισυμβαλλόμενο μέρος θεωρείται φιλικό και συμμαχικό κράτος, η συμφωνία φέρεται ότι θα υπογραφεί σε συνθήκες εξαιρετικά πιεστικές για τη Σιναϊτική Αδελφότητα.

Η λογική «το μη χείρον βέλτιστον» δεν μπορεί να διέπει ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά σε ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας της UNESCO και το παλαιότερο εν λειτουργία μοναστήρι της Ορθοδοξίας, με δέκα πέντε αιώνες ζωής και πνευματικής προσφοράς. Η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει στη δημοσιότητα το κείμενο της φερόμενης συμφωνίας και όλων των επί μέρους όρων της. Και μια υπενθύμιση: όταν πέρυσι ο Ν. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ αναδείκνυε το ζήτημα της Μονής Σινά, η Κυβέρνηση μιλούσε με τη γνωστή αλαζονεία της, για ''προπονητές εξέδρας''. Τώρα που φαίνεται πως το παιχνίδι τελειώνει, όσοι ήταν «στο γήπεδο» οφείλουν να δώσουν στη δημοσιότητα το έργο τους, για να φανεί και -κυρίως- να κριθεί το αποτέλεσμα».