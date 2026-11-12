Η απάντηση για τη μητρότητα και η Eurovision.

Δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών παραχώρησε η Κατερίνα Στικούδη, με ένα σύντομο απόσπασμα να προβάλλεται το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Η Κατερίνα Στικούδη κατά τη διάρκεια της συζήτησες, δέχθηκε ερωτήσεις αναφορικά με τη μητρότητα και το επαγγελματικό της μέλλον, ενώ παράλληλα, έδωσε τη δική της απάντηση στο ενδεχόμενο να συμμετάσχει κάποια στιγμή στη Eurovision.

«Εγώ προσωπικά τι πιστεύω: Πιο πολλές πιθανότητες έχω να δουλέψω με τον Λάνθιμο και να συμμετάσχω σε μία ταινία του, παρά να πάω στη Eurovision… Καλή επιτυχία σε όποιον πηγαίνει, να το απολαύσει», σχολίασε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Στη συνέχεια, απάντησε στο ενδεχόμενο αναφορικά με το αν θα ήθελε ποτέ να συμμετάσχει στο θεσμό: «Δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να μην θέλει να πάει, απλά εγώ έχω πιο πολλές πιθανότητες να συνεργαστώ με τον Λάνθιμο σε ταινία του, παρά να πάω στη Eurovision».

Κατερίνα Στικούδη: Η απάντηση για την μητρότητα

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για τη μητρότητα και το αν επηρεάζει την καριέρα ενός ατόμου: «Η μητρότητα δεν είναι εμπόδιο… Δεν ξέρω ποιος σου είπε να κάνεις την ερώτηση αυτή… Η μητρότητα δεν μας εμποδίζει από κάτι… Τη μητρότητα, δεν πρέπει να την επικοινωνούμε ως κάτι που μας εμποδίζει στο να κάνουμε κάποια πράγματα που μας αρέσουν».

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Και συνέχισε: «Πλέον, θεωρώ το 2026, υπάρχουν και μπαμπάδες, υπάρχουν και οι μαμάδες, είναι οικογένεια, είναι ομάδα. Μπορούμε όλοι να συνεργαζόμαστε και να κάνουμε αυτό που μας ευχαριστεί χωρίς να απολογούμαστε σε κανέναν».

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