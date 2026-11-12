Ο Κλάβιος, με διάμετρο περίπου 230 χιλιομέτρων και βάθος που προσεγγίζει τα 4 χιλιόμετρα, συγκαταλέγεται στους αρχαιότερους και μεγαλύτερους κρατήρες της ορατής πλευράς της Σελήνης.

Μια εντυπωσιακή εικόνα της Σελήνης, όπως καταγράφηκε μέσω του τηλεσκοπίου «Δημήτρης Δωρίδης» των Κέντρων Επισκεπτών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες της νότιας περιοχής της ορατής πλευράς του φυσικού μας δορυφόρου.

Στην εικόνα ξεχωρίζουν οι πολυάριθμοι κρατήρες πρόσκρουσης, με πρωταγωνιστή τον επιβλητικό Κλάβιο (Clavius), ο οποίος δεσπόζει στο κατώτερο τμήμα της φωτογραφίας. Με διάμετρο περίπου 230 χιλιομέτρων και βάθος που φτάνει σχεδόν τα 4 χιλιόμετρα, ο Κλάβιος συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους και αρχαιότερους κρατήρες της ορατής πλευράς της Σελήνης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χαρακτηριστική τοξοειδής διάταξη μικρότερων κρατήρων στο εσωτερικό του, οι οποίοι δημιουργήθηκαν από μεταγενέστερες προσκρούσεις μετεωριτών. Μια μοναδική ματιά στη γεωλογική ιστορία της Σελήνης, μέσα από τις εντυπωσιακές λεπτομέρειες της επιφάνειάς της.

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