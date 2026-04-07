Τα νέα φωτογραφικά καρέ από το διάστημα αποκαλύπτουν εικόνες που μέχρι σήμερα δεν είχαμε ξαναδεί.

Καθηλωτικές και κυριολεκτικά μοναδικές στο είδος τους είναι οι νέες εικόνες που κατέγραψε το πλήρωμα της αποστολής Artemis II με φόντο την αθέατη πλευρά της Σελήνης, προσφέροντας μια μοναδική οπτική της Γης από το Διάστημα.

Χαρακτηριστικότερο το καρέ όπου το πλήρωμα κατάφερε να απαθανατίσει μια από τις πιο συναρπαστικές εικόνες της σύγχρονης διαστημικής εξερεύνησης, τη Γη να χάνεται πίσω από τον ορίζοντα της Σελήνης, όπως καταγράφηκε από το διαστημόπλοιο Orion ενώ βρισκόταν στην μακρινή πλευρά του φυσικού δορυφόρου. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο πλανήτης μας απαθανατίστηκε από αυτή την οπτική γωνία, προσφέροντας μια νέα εικόνα της θέσης της ανθρωπότητας στο Σύμπαν. Το μπλε των ωκεανών, τα λευκά σύννεφα και οι ήπειροι φαίνονται να αιωρούνται πάνω από τη σκοτεινή επιφάνεια της Σελήνης, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα που συνδυάζει την ομορφιά με τη μοναξιά του διαστήματος.

Η δεύτερη φωτογραφία καταγράφει ένα εξίσου εντυπωσιακό φαινόμενο, mια ολική έκλειψη, όπως παρατηρήθηκε από τη σεληνιακή τροχιά. Στην εικόνα, η Σελήνη καλύπτει πλήρως τον Ήλιο, δημιουργώντας ένα σπάνιο θέαμα που ελάχιστοι άνθρωποι στην ιστορία είχαν την ευκαιρία να δουν από τόσο μεγάλη απόσταση. Η στιγμή αυτή θυμίζει τις αρχαίες παρατηρήσεις των ουράνιων φαινομένων, αλλά με τη μοναδική προοπτική του διαστήματος, που προσφέρει απρόσκοπτη θέα και αίσθηση μεγαλοπρέπειας.

Ολότητα, πέρα από τη Γη. Από το σημείο παρατήρησης της αποστολής Artemis II, η Σελήνη καλύπτει τον Ήλιο, αποκαλύπτοντας μια θέα που ελάχιστοι άνθρωποι στην ιστορία έχουν αντικρίσει, στις 6 Απριλίου. AP/NASA

Πρόκειται για την εικόνα όπου η Σελήνη καλύπτει πλήρως τον Ήλιο, δημιουργώντας γύρω από τον σκοτεινό σεληνιακό δίσκο το φωτεινό στεφάνι της κορώνας. Η NASA εξηγεί ότι αυτή η θέση έδωσε στο πλήρωμα σχεδόν 54 λεπτά ολικότητας, διάρκεια πολύ μεγαλύτερη από ό,τι μπορεί να βιωθεί συνήθως από τη Γη. Στην ίδια λήψη φαίνονται και άστρα, επειδή η Σελήνη βρίσκεται σε σκοτάδι και το ισχυρό ηλιακό φως έχει αποκρυφτεί πλήρως. Το αμυδρό φως στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης προέρχεται από ανάκλαση φωτός της Γης.

Η σημασία αυτών των φωτογραφιών δεν είναι μόνο αισθητική αλλά και επιστημονική. Μέσα από αυτές, οι επιστήμονες μπορούν να μελετήσουν τη Γη και τις αλλαγές που υφίσταται, να παρατηρήσουν κλιματικές διαδικασίες και να κατανοήσουν καλύτερα τη δυναμική του πλανήτη μας.

Η Artemis II αποτελεί την πρώτη επανδρωμένη πτήση πέρα από τη γήινη τροχιά από το 1972, όταν πραγματοποιήθηκε η αποστολή Apollo 17. Το πλήρωμα της αποστολής, αποτελούμενο από τους Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και Τζέρεμι Χάνσεν, βρίσκεται σε τροχιά «ελεύθερης επιστροφής», χρησιμοποιώντας τη βαρύτητα της Σελήνης για την επιστροφή στη Γη ακόμη και χωρίς πρόσθετη προώθηση.

