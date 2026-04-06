Η αποστολή Artemis II αναμένεται να βρεθεί στην «σκοτεινή» πλευρά της Σελήνης.

6 Απριλίου 2026. Η μέρα που γράφτηκε ιστορία. Λίγο μετά τις 20:57 ώρα Ελλάδος (13:57 EDT), τα μέλη της αποστολής Artemis II κατέρριψαν το ρεκόρ του Apollo 13 (1970) και έγιναν οι πρώτοι άνθρωποι που έχουν φτάσει σε τόσο μεγάλη απόσταση από την Γη στο διάστημα.

Η κάψουλα Orion κατά τη διάρκεια της πορείας της γύρω από τη «σκοτεινή» πλευρά της Σελήνης θα φτάσει σε μέγιστη απόσταση 252.752 μιλίων από τη Γη — δηλαδή περίπου 406.700 χιλιόμετρα, σημειώνοντας ένα ιστορικό ρεκόρ στην ανθρώπινη εξερεύνηση του Διαστήματος.

Σε βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στο X, φαίνονται τα τέσσερα μέλη της αποστολής, οι Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen, να ξεσπούν σε κλάματα όταν αντιλαμβάνονται το τι έχουν πετύχει, δείχνοντας επιπλέον την σπουδαιότητα της αποστολής του Artemis II.

Το νέο ρεκόρ υπερβαίνει το προηγούμενο του Apollo 13, που είχε φτάσει σε απόσταση περίπου 400.169 χιλιομέτρων. Η μεγαλύτερη απόσταση επιτυγχάνεται επειδή η τροχιά του Artemis II περνά γύρω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, προσφέροντας μια μοναδική δυνατότητα παρατήρησης και επιστημονικής έρευνας.

Αυτό το επίτευγμα δείχνει ότι η NASA διαθέτει πλέον την τεχνολογία και τις διαδικασίες για ασφαλή και αξιόπιστα ταξίδια πολύ μακριά από τη Γη, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο φιλόδοξες αποστολές στο μέλλον.

Η αποστολή αναμένεται να διαρκέσει περίπου 10 ημέρες, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για το πρόγραμμα της NASA και την επανεκκίνηση των επανδρωμένων σεληνιακών αποστολών.

Δείτε Live την πορεία του Artemis II

