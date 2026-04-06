Την αθέατη πλευρά της Σελήνης αναμένεται να προσεγγίσει η αποστολή Artemis II.

Η αποστολή Artemis II ετοιμάζεται να γράψει ιστορία, καθώς οι αστροναύτες της θα φτάσουν πιο μακριά από τη Γη από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο στο παρελθόν, ξεπερνώντας την απόσταση που είχε καταγράψει η αποστολή Apollo 13 το 1970.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το πλήρωμα θα πραγματοποιήσει μια πορεία γύρω από τη Σελήνη, ακολουθώντας τροχιά τύπου «8», χωρίς να τεθεί σε τροχιά γύρω της ή να επιχειρήσει προσεδάφιση. Οι αστροναύτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν τη «σκοτεινή πλευρά» του φεγγαριού, ενώ η διέλευση θα διαρκέσει περίπου έξι ώρες.

Μέσα από τα παράθυρα της διαστημικής κάψουλας Orion, θα καταγράψουν εικόνες υψηλής ανάλυσης της σεληνιακής επιφάνειας, αξιοποιώντας ειδικό φωτογραφικό εξοπλισμό. Οι συνθήκες φωτισμού θα προσφέρουν μια μοναδική οπτική εμπειρία, με το φως να «αγκαλιάζει» τη Σελήνη, δημιουργώντας φαινόμενα που θυμίζουν σεληνιακή έκλειψη.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή αναμένεται να είναι και η στιγμή που η Γη θα ανατέλλει από τον ορίζοντα της Σελήνης, προσφέροντας ένα σπάνιο θέαμα στους επιβαίνοντες. Παράλληλα, προβλέπεται και ένα διάστημα περίπου 40 λεπτών κατά το οποίο θα χαθεί προσωρινά η επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου, όταν το σκάφος θα περνά πίσω από τη Σελήνη.

Αργότερα, οι αστροναύτες θα παρακολουθήσουν μια ηλιακή έκλειψη από μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία, με τη Σελήνη να καλύπτει τον Ήλιο όπως φαίνεται από την κάψουλα.

Το προηγούμενο ρεκόρ απόστασης από τη Γη ανήκει στους αστροναύτες της αποστολής Apollo 13 — Jim Lovell, Fred Haise και Jack Swigert — οι οποίοι είχαν φτάσει σε απόσταση περίπου 400.171 χιλιομέτρων πριν επιστρέψουν με ασφάλεια.

Όπως έχει επισημάνει η αστροναύτης Christina Koch, το εγχείρημα δεν επικεντρώνεται μόνο στην κατάρριψη ρεκόρ, αλλά αποτελεί ένα σημαντικό βήμα που συνδέει τις ιστορικές αποστολές του παρελθόντος με τις μελλοντικές εξερευνήσεις.

Ένα ακόμη ιδιαίτερο στοιχείο της αποστολής είναι ότι η εκτόξευση έχει προγραμματιστεί σε περίοδο που επιτρέπει την παρατήρηση ολικής ηλιακής έκλειψης αποκλειστικά από το πλήρωμα του Orion. Κατά τη διάρκειά της, οι αστροναύτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν την κορώνα του Ήλιου για λίγα λεπτά.

Η επικοινωνία της αποστολής υποστηρίζεται από το Δίκτυο Βαθέως Διαστήματος της NASA, με κεραίες σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη, αν και — όπως και στις αποστολές Apollo — η επαφή δεν είναι εφικτή όταν το σκάφος βρίσκεται πίσω από τη Σελήνη.

Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής, το Artemis II θα επιστρέψει στη Γη σε περίπου τέσσερις ημέρες, με προγραμματισμένη προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό, κοντά στο Σαν Ντιέγκο.

Κατά την επιστροφή, προβλέπεται και μια ιδιαίτερη στιγμή: για πρώτη φορά, αστροναύτες που βρίσκονται σε αποστολή πέρα από τη Σελήνη θα επικοινωνήσουν με πλήρωμα του Διεθνή Διαστημικού Σταθμού, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή ταυτόχρονης ανθρώπινης παρουσίας σε διαφορετικές περιοχές του διαστήματος.