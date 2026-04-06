«Θα αγχωθούμε λίγο καθώς θα περνά πίσω από τη Σελήνη και μετά θα ενθουσιαστούμε πολύ όταν το δούμε ξανά, γιατί θα ξέρουμε ότι είναι όλοι ασφαλείς.»

Κανείς δεν έχει βρεθεί ποτέ πιο μακριά από το σπίτι του από τους αστροναύτες του Artemis II.

Κι όμως το τετραμελές πλήρωμα διατηρούσε διαρκή σύνδεση με το κέντρο ελέγχου στο Χιούστον του Τέξας, απολαμβάνοντας τα ήρεμα λόγια της ομάδας της NASA που τους προσέφεραν έναν καθησυχαστικό δεσμό με το σπίτι.

Αυτή η σύνδεση όμως πρόκειται τώρα να χαθεί.

Καθώς οι αστροναύτες θα περάσουν πίσω από τη Σελήνη περίπου στις 23:47 ώρα Βρετανίας τη Δευτέρα, τα ραδιοφωνικά και τα σήματα λέιζερ που επιτρέπουν την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του διαστημοπλοίου και της Γης θα μπλοκαριστούν από την ίδια τη Σελήνη.

Για περίπου 40 λεπτά, οι τέσσερις αστροναύτες θα είναι μόνοι, ο καθένας με τις δικές του σκέψεις και συναισθήματα, ταξιδεύοντας μέσα στο σκοτάδι του διαστήματος. Μια βαθιά στιγμή μοναξιάς και σιωπής.

Ο πιλότος του Artemis, Βίκτορ Γκλόβερ, έχει δηλώσει πως ελπίζει ο κόσμος να αξιοποιήσει αυτόν τον χρόνο για να έρθει πιο κοντά.

«Όταν θα βρισκόμαστε πίσω από τη Σελήνη, χωρίς επαφή με κανέναν, ας το δούμε ως μια ευκαιρία», δήλωσε στο BBC News πριν από την αποστολή. «Ας προσευχηθούμε, ας ελπίσουμε, στείλτε μας τις καλές σας σκέψεις και τα συναισθήματά σας ώστε να επανέλθουμε σε επικοινωνία με την ομάδα».

Πριν από περισσότερα από 50 χρόνια, οι αστροναύτες του Apollo βίωσαν επίσης την απομόνωση που προκάλεσε η απώλεια σήματος κατά τις αποστολές τους στη Σελήνη.

Ίσως κανείς περισσότερο από τον Μάικλ Κόλινς του Apollo 11.

Το 1969, ενώ ο Νιλ Άρμστρονγκ και ο Μπαζ Όλντριν έγραφαν ιστορία κάνοντας τα πρώτα βήματα στη σεληνιακή επιφάνεια, ο Κόλινς ήταν μόνος στη μονάδα διοίκησης, σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη.

Καθώς το σκάφος του περνούσε πίσω από τη μακρινή πλευρά της Σελήνης, η επικοινωνία τόσο με το ζευγάρι στην επιφάνεια της Σελήνης όσο και με το κέντρο ελέγχου αποστολής χάθηκε για 48 λεπτά.

Περιέγραψε την εμπειρία στα απομνημονεύματά του το 1974, «Carrying the Fire», λέγοντας ότι ένιωσε «πραγματικά μόνος» και «απομονωμένος από κάθε μορφή ζωής», αλλά χωρίς να αισθάνεται φόβο ή μοναξιά.

Σε μεταγενέστερες συνεντεύξεις, περιέγραψε την ηρεμία και τη γαλήνη που έφερε η ραδιοφωνική σιωπή, λέγοντας ότι του προσέφερε ένα διάλειμμα... από τα συνεχή αιτήματα του κέντρου ελέγχου.