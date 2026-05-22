Γιουχάισμα για τον Εμανουέλ Μακρόν, μόλις εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο.

Δεν πρόλαβε ο Εμανουέλ Μακρόν να πατήσει το πόδι του στο χορτάρι του Stade de France και ο κόσμος άρχισε να τον αποδοκιμάζει έντονα.

Πριν από τη σέντρα στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας, ανάμεσα στη Λανς και τη Νις, ο Μακρόν θέλησε να βγει στον αγωνιστικό χώρο και να χαιρετίσει τους παίκτες των δύο ομάδων, όπως και τους διαιτητές.

Όμως, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία για τις διαθέσεις του κόσμου απέναντι στον ηγέτη της Γαλλίας. Μόλις τον είδαν να περπατά στο χορτάρι, μαζί τους προέδρους της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και των δύο συλλόγων, άρχισε το ηχηρό γιουχάισμα στο κατάμεστο στάδιο.

Ο Μακρόν συνέχισε να χαμογελά, ακολούθησε το πρωτόκολλο και επέστρεψε στη θέση του για να δει τον αγώνα, προτού απονείμει το κύπελλο στον νικητή. Τα τελευταία χρόνια, ο πρόεδρος επέλεγε να χαιρετήσει τους παίκτες στη φυσούνα και όχι τον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου να αποφύγει τις αποδοκιμασίες που έχουν ακουστεί στο παρελθόν. Σήμερα άλλαξε τακτική και ίσως το μετάνιωσε.

{https://x.com/jon_delorraine/status/2057900866670108789}